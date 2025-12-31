Vorteilswelt
Wirksame Initiativen

Wenn schon Volksschulkinder Demokratie üben

Vorarlberg
31.12.2025 16:30
Jugendbeteiligung fördert das Vertrauen in die Demokratie.
Jugendbeteiligung fördert das Vertrauen in die Demokratie.(Bild: Land Vorarlberg)

In zahlreichen Vorarlberger Gemeinden werden Kinder und Jugendliche in demokratische Formate eingebunden – so entsteht schon in jungen Jahren das Verständnis für Demokratie und Beteiligung.

Wie lassen sich Kindern und Jugendlichen demokratische Werte vermitteln? Am besten, indem junge Menschen aktiv eingebunden werden. In Vorarlberg bieten viele Kommunen mittlerweile ganz unterschiedliche Beteiligungsprojekte an – so kann das Vertrauen, dass Demokratie im Alltag funktioniert, tatsächlich entstehen. In Bregenz etwa wird den Kids bereits in den dritten Volksschulklassen demokratisches Verständnis vermittelt. Anschließend können die Kids – im Jahr 2025 waren es 225 – ihre Ideen und Anliegen für Bregenz im Rathaus vorbringen. Die Top-Themen dabei waren Umwelt, Müll, Spielplätze und Bewegung.

Ein weiteres Beispiel für gelungene Jugend-Beteiligung ist das dreitägige Weltklima-Spiel, das im vergangenen Jahr in Bürs mit dem Schwerpunkt Müllvermeidung und Müllbekämpfung über die Bühne gegangen ist. Am 26. Jänner werden bereits die nächsten Klimaspiele eingeläutet, diesmal in Ludesch. In der Regio Klostertal-Arlberg wurden im abgelaufenen Jahr einige Anliegen von jungen Menschen in ganz konkreten Schritten umgesetzt: So wurde etwa der Busfahrplan besser an die Schulzeiten angepasst, zudem bereiten die Kids gerade ein Dorffest unter dem Motto „Generationenwechsel“ für den kommenden Sommer vor.

Fördertopf für Initiativen
Wer ähnliche Formate in der eigenen Gemeinde oder Region starten möchte, muss sich nur an die jeweilige Gemeindevertretung wenden und die Idee einreichen – Förderungen dafür stehen bereit.

Vorarlberg
