Wenn schon Volksschulkinder Demokratie üben

Ein weiteres Beispiel für gelungene Jugend-Beteiligung ist das dreitägige Weltklima-Spiel, das im vergangenen Jahr in Bürs mit dem Schwerpunkt Müllvermeidung und Müllbekämpfung über die Bühne gegangen ist. Am 26. Jänner werden bereits die nächsten Klimaspiele eingeläutet, diesmal in Ludesch. In der Regio Klostertal-Arlberg wurden im abgelaufenen Jahr einige Anliegen von jungen Menschen in ganz konkreten Schritten umgesetzt: So wurde etwa der Busfahrplan besser an die Schulzeiten angepasst, zudem bereiten die Kids gerade ein Dorffest unter dem Motto „Generationenwechsel“ für den kommenden Sommer vor.