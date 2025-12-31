Brand in Einfamilienhaus fordert drei Verletzte

Das war knapp! Aufgrund der brennenden Kerze hatte gegen 4 Uhr ein Vorhang Feuer gefangen, in weiterer Folge wurde auch ein in der Nähe stehendes Küchengerät vom Brand erfasst. Glücklicherweise schlug die Brandmeldeanlage Alarm und riss die Hausbewohner aus dem Schlaf. Ein 83-jähriger Bewohner schnappte sich sofort einen Feuerlöscher und bekämpfte den Brand – es gelang ihm, das Feuer weitgehend einzudämmen.