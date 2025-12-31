Brand in Einfamilienhaus fordert drei Verletzte

Wie wichtig eine funktionierende Brandmeldeanlage sein kann, zeigte sich Mittwochfrüh in Alberschwende. Dort war in einem Einfamilienhaus auf eine brennende Kerze vergessen worden.
Das war knapp! Aufgrund der brennenden Kerze hatte gegen 4 Uhr ein Vorhang Feuer gefangen, in weiterer Folge wurde auch ein in der Nähe stehendes Küchengerät vom Brand erfasst. Glücklicherweise schlug die Brandmeldeanlage Alarm und riss die Hausbewohner aus dem Schlaf. Ein 83-jähriger Bewohner schnappte sich sofort einen Feuerlöscher und bekämpfte den Brand – es gelang ihm, das Feuer weitgehend einzudämmen.
Drei Personen im Krankenhaus
Die alarmierte Feuerwehr hatte dann nur noch die Nachlöscharbeiten zu erledigen. Der 83-Jährige und zwei weitere Familienmitglieder mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.
