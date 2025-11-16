Schläger, Vandalen, Grapscher bei Krampus-Partys

Höllisch zur Sache ging es am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag bei Krampus-Events im Tiroler Unterland: Leider gibt es bei solchen Veranstaltungen aber auch immer wieder Störenfriede, die dann letztlich alles in ein schlechtes Licht rücken lassen. Vandalen, Schläger und auch Grapscher sorgten für Polizeieinsätze.
Die Tiroler Polizei berichtete am Sonntag gleich von einer ganzen Reihe von Straftaten, zu denen es im Nahbereich bzw. direkt bei einer Krampus-Veranstaltung in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) gekommen sei. Kurz nach 20 Uhr gerieten sich am Erlenseeweg drei Männer im Alter von 19, 26 und 31 Jahren heftig in die Haare. Zwei Beteiligte erlitten durch die Rauferei Verletzungen – außerdem seien zwei geparkte Autos im Rahmen der Auseinandersetzung beschädigt worden.
Frau und Festzelt begrapscht
Gegen 21.30 Uhr machte eine Frau dann im Festzelt der Veranstaltung eine unfreiwillige Bekanntschaft mit einem Grapscher. Der Unbekannte, dessen Gesicht schwarz bemalt war, berührte das Opfer laut Polizei unsittlich. Der Täter trug laut den Ermittlern einen dunklen Pullover mit gelber Aufschrift, eine Jeanshose und Bergschuhe.
Auto demoliert, Leitpflöcke herausgerissen
Am Intersport-Parkplatz im Bereich der Dorfstraße demolierten unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen 23 und 1 Uhr einen geparkten Pkw, indem sie vermutlich mit den Füßen gegen Kotflügel und Stoßstange traten. Außerdem seien entlang der Dorfstraße Leitpflöcke herausgerissen worden – auch Blumenerde wurde verschüttet.
Jugendlicher attackiert Security
Gegen 1 Uhr sorgte dann auch noch ein 17-Jähriger für Wirbel am Veranstaltungsgelände. Wegen „Fehlverhaltens“ sei der Jugendliche von einem Security-Mitarbeiter vom Areal weggewiesen worden. Der Verdächtige wurde daraufhin rabiat, setzte sich zur Wehr und verpasste dem Sicherheitsmann einen Kopfstoß. Dieser erlitt dadurch Verletzungen.
Wer Hinweise zu den Vandalen bzw. zum Grapscher geben kann, soll sich mit der Polizei (Telefonnummer: 059 133/7209) in Verbindung setzen.
Schlägereien auch in Volders
Nicht nur in Brixen im Thale, auch in Volders im Bezirk Innsbruck-Land kam es von Samstag auf Sonntag bei bzw. am Rande einer Krampus-Veranstaltung zu Polizeieinsätzen. Zwischen 23.40 und 2.50 Uhr sei es im Bereich Bundesstraße/Gemeindeparkplatz zu Schlägereien gekommen. Die Exekutive spricht von drei Verletzten im Alter von 16, 17 und 26 Jahren.
