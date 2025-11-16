Schläger, Vandalen, Grapscher bei Krampus-Partys

Die Tiroler Polizei berichtete am Sonntag gleich von einer ganzen Reihe von Straftaten, zu denen es im Nahbereich bzw. direkt bei einer Krampus-Veranstaltung in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) gekommen sei. Kurz nach 20 Uhr gerieten sich am Erlenseeweg drei Männer im Alter von 19, 26 und 31 Jahren heftig in die Haare. Zwei Beteiligte erlitten durch die Rauferei Verletzungen – außerdem seien zwei geparkte Autos im Rahmen der Auseinandersetzung beschädigt worden.