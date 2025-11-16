Italientief bringt Regen, Kälte und erste Flocken

Dienstag und Mittwoch wird es sonnig und kühl

Am Dienstagmorgen kann es im Grenzgebiet zu Slowenien noch letzte leichte Regenfälle geben, oberhalb von etwa 800 Metern auch Schneeflocken. Tagsüber zeigt sich dann ein freundlicherer Mix aus Sonne und Wolken – trotzdem bleibt es kühl. Mit Höchstwerten zwischen zwei und sieben Grad wird es deutlich frischer als in den letzten Tagen. Der Mittwoch beginnt mit Nebel, entwickelt sich aber erneut sonnig und trocken, mit ebenfalls niedrigen Temperaturen.