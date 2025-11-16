Miss Universe nach Österreich? „Arnie ist Vorbild“

Was war der Kick-Moment, es wirklich professionell zu machen?

Der Moment kam bei mir auf der Arbeit, damals noch als Maschinenbautechnikerin. Ich saß da und dachte: „Lia, das ist nicht das Leben, das du führen möchtest.“ Ich wusste, meine Aufgabe ist es, Menschen positiv zu beeinflussen, sie zu inspirieren und ihnen zu helfen, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen und das bekomme ich in diesem Beruf nicht erfüllt. Ich hatte mir schon über Jahre etwas nebenher aufgebaut, und plötzlich war dieses Momentum da. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen, gekündigt und bin all-in gegangen. Ich würde es jederzeit wieder tun.