Bikini-Lieb(l)ing

Miss Universe nach Österreich? „Arnie ist Vorbild“

Sport-Mix
16.11.2025 12:01
Lia Liebing
Lia Liebing(Bild: Lia Liebing/ZvG)

Sie ist heiß wie ein Vulkan und fit wie ein Turnschuh. Die Kölnerin Lia Liebing (27) räumt reihenweise Bodybuilding-Preise auf internationalem Parkett ab. Wie die Bikini-Grazie das schafft und warum man sie bald in Österreich trainieren sehen könnte – Lia Lieb(l)ing im Interview!

„Krone“: Trittst du auch in Österreich auf?
Liebing: Bisher ist noch kein Wettkampf in Österreich geplant. Aber sollte es dort einen Profi-Wettkampf geben, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, zu starten und nach Österreich zu kommen.

Gibt es auch Vorbilder, z.B. Schwarzenegger?
Ja, Arnold ist definitiv ein Vorbild, vor allem was seine Bodybuilding- und Film-Karriere angeht.

Was magst du an Köln?
Ich mag an Köln, dass meine Familie in der Nähe ist und dass die Stadt angenehm klein wirkt. Man kommt überall schnell hin, hat kurze Wege und trotzdem alles, was man braucht. Dieses Gefühl von Nähe und gleichzeitigem Großstadtangebot gefällt mir gut.

Lia und ihr Freund David
Lia und ihr Freund David(Bild: Lia Liebing/ZvG)


Bist du eine typische Kölnerin?
Teils, teils. Ich feiere Karneval, aber ohne Alkohol. Mein Papa hat früher in einer Karnevalsband gespielt, deshalb habe ich einen natürlichen Bezug dazu. Aber dieses typische „viel unterwegs und ständig feiern“ passt gar nicht zu mir, da bin ich absolut keine klassische Kölnerin.

Wird es dich irgendwann in die USA ziehen?
Ich war bereits vier Monate dort und habe viel erlebt. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die USA nicht mehr das Bodybuilding-Mekka sind, das sie früher mal waren. Deshalb kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dort zu leben.

Lia holte in Kuala Lumpur den Titel.
Lia holte in Kuala Lumpur den Titel.(Bild: Lia Liebing/ZvG)


Wie schaffst du es, so viel Disziplin zu haben?
Ich liebe, was ich tue und das ist meine größte Antriebskraft. Die Fortschritte an meinem Körper zu sehen, andere zu motivieren und zu merken, was möglich ist, wenn man täglich alles gibt, pusht mich ungemein. Für mich fühlt sich Disziplin nicht wie Zwang an, weil ich ein Mensch bin, der nach Entwicklung strebt.

Gab es negative Erfahrungen wegen deiner Leidenschaft?
Ja, es gibt immer wieder Vorurteile: dass man irgendwelche Substanzen nimmt – tu ich nicht, ich bin zu 100 % natural. Oder dass Bodybuilder dumm sind, sich isolieren oder nicht mehr weiblich aussehen. Gerade in meiner Bikiniklasse hält sich das extrem in Grenzen, aber solche Klischees begegnen einem immer wieder.

Zitat Icon

Ich habe meinen Job als Maschinenbautechnikerin gekündigt und bin komplett all-in gegangen

Lia Liebing


Warum verdient man in diesem Sport oft so wenig?
Bodybuilding ist in Deutschland ein absoluter Nischensport. Von Wettkämpfen allein kann man nicht leben. Man braucht Social Media, Coaching oder Sponsoren, um finanziell bestehen zu können. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich nicht nur auf den Sport konzentrieren kann, sondern gleichzeitig ein eigenes Business führt. Ich habe meinen Job als Maschinenbautechnikerin gekündigt und bin komplett all-in gegangen – das bringt viel Arbeit mit sich, aber ich würde es jederzeit wieder tun.


Was sind deine nächsten Ziele?
Für nächstes Jahr plane ich Wettkämpfe in England, Deutschland, Afrika und Japan. Jetzt, wo ich mich zu 100 % auf den Sport konzentrieren kann, möchte ich auch anderen helfen – egal ob sie auf die Bühne wollen, abnehmen möchten oder Muskulatur aufbauen wollen. Da steckt viel Herzblut drin.

Lia beim Bummel in Malaysia nach dem Wettkampf.
Lia beim Bummel in Malaysia nach dem Wettkampf.(Bild: Lia Liebing/ZvG)


Wie viele Kalorien und wie viel Training gönnst du dir pro Woche?
Ich trainiere viermal die Woche jeweils etwa 90 Minuten Krafttraining. Viele denken, ich würde deutlich mehr trainieren, aber Muskeln wachsen nun mal in der Regeneration – die ist also genauso wichtig. Zusätzlich kommen Posing, Physiotherapie, Vakuumtraining und natürlich das ganze Mealprep dazu. Insgesamt investiere ich täglich rund anderthalb Stunden.

Wie viele Kalorien isst du aktuell – und wie verändert sich das rund um den Wettkampf?
Momentan esse ich etwa 2.000 Kalorien am Tag. Ich bin 1,74 m groß, wiege rund 60 Kilo und fühle mich damit sehr wohl. Kurz vor dem Wettkampf gehe ich auf etwa 1.600 Kalorien runter. Wichtig ist aber vor allem die Zeit danach: Da müssen die Kalorien wieder hoch – aber kontrolliert, damit man nicht zu schnell zunimmt.

Was war der Kick-Moment, es wirklich professionell zu machen?
Der Moment kam bei mir auf der Arbeit, damals noch als Maschinenbautechnikerin. Ich saß da und dachte: „Lia, das ist nicht das Leben, das du führen möchtest.“ Ich wusste, meine Aufgabe ist es, Menschen positiv zu beeinflussen, sie zu inspirieren und ihnen zu helfen, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen und das bekomme ich in diesem Beruf nicht erfüllt. Ich hatte mir schon über Jahre etwas nebenher aufgebaut, und plötzlich war dieses Momentum da. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen, gekündigt und bin all-in gegangen. Ich würde es jederzeit wieder tun.

Was bedeutet für dich eine Belohnung?
Ganz klar: Reisen. Ich liebe es, neue Länder zu sehen, internationale Wettkämpfe mit Erlebnissen zu verbinden und zusammen mit meinem Freund neue Kulturen kennenzulernen. Gutes Essen auszuprobieren, die Welt zu entdecken, das ist für mich die schönste Belohnung nach dem harten Training und den Wettkämpfen. Nach Malaysia bin ich zum Beispiel noch drei Wochen durchs Land gereist. Das erfüllt mich extrem.

Lia in den USA.
Lia in den USA.(Bild: Lia Liebing/ZvG)

Muss dein Partner oder dein Umfeld unter deinem Sport leiden?
Natürlich braucht mein Sport viel Zeit, und das spüren mein Partner und mein Umfeld schon. Aber ich sehe es so: Die gemeinsame Zeit, die wir haben, wird dadurch viel bewusster und intensiver. Und wenn ich glücklich bin und meine Leidenschaft leben kann, gebe ich dieses Glück automatisch weiter. Ich finde es wunderschön, wenn Menschen ihre Passion finden und ich würde deswegen nicht sagen, dass mein Umfeld unter mir „leidet“. Es ist eher eine Herausforderung, aber eine, die wir gemeinsam meistern.

