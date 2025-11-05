Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pflege-Demonstration

„Wer trägt die Verantwortung, wenn System kippt?“

Salzburg
05.11.2025 19:00
Breiter Protest gegen die Sparpläne: Vorm Brunauerzentrum in Salzburg marschierten Hunderte auf.
Breiter Protest gegen die Sparpläne: Vorm Brunauerzentrum in Salzburg marschierten Hunderte auf.(Bild: Markus Tschepp)

Pfeifkonzerte und viele verbitterte Gesichter bei einer Betriebsräte-Konferenz mit anschließender Demo gegen die Sparpläne in der Pflege: Rund 2500 Protestierende versammelten sich am Mittwoch vor dem Brunauerzentrum in Salzburg und marschierten Richtung Landesspital. Nächstes Signal wird eine Parade vor dem Landtag.

0 Kommentare

Der Platz vorm Brunauerzentrum an der Salzburger Elisabethstraße füllt sich: Hunderte Betroffene und Menschen, die sich solidarisch erklären, sind gekommen. Darunter: Eine Gruppe vom Seniorenheim Kuchl. „Stellenausschreibungen wurden bei uns wieder gestoppt, weil kein Geld da ist“, schildert Personalvertreter Manfred Leitinger. „Einfach unerhört“, sagt eine Kollegin verbittert. Traurig macht sie vor allem, dass der Pflege-Bonus eigentlich Bundesgeld ist und jetzt nicht weitergereicht werden soll.

Der Zug wurde immer länger und machte sich auf den Weg Richtung Lehener Brücke und weiter zum Landeskrankenhaus. Rund 2500 Protestierende nahmen teil. 

Die Landesregierung spart am falschen Ende der Gesellschaft. Es kann doch nicht sein, dass man in Salzburg reich und schön sein muss, um eine gesundheitliche Versorgung zu bekommen.

Mario Bandemer, Kammerrat der Auge/UG, Klinik Wehrle

Bild: Markus Tschepp

Die Solidarität mit den Kollegen ist mir in dieser furchtbaren Situation wichtig. Es ist einfach zutiefst schockierend, dass Zusagen der Politik überhaupt nicht mehr eingehalten werden.

Simone Monu, Betriebsrätin Salzburger Festspiele

Bild: Markus Tschepp

Es hatte jeder Geschichten parat, die zeigen, wie krank unser Gesundheitssystem mittlerweile ist. „Ich war gerade vier Monate im Krankenstand, zwei davon nur, weil ich auf einen Termin warten musste“, schilderte Karin Kadar vom Reha-Zentrum Großgmain bei der Betriebsrätekonferenz, zu der die Gewerkschaften vor der Demonstration mobilisiert hatten. Und sie meinte nachdenklich: „Das Ausgeliefertsein macht mit jedem etwas.“

Es betrifft nicht nur die Mitarbeiter in der Pflege, sondern alle Berufe, auch den Handel. Wenn Mitarbeiter immer länger auf Termine im Krankenhaus warten müssen, fallen sie am Arbeitsplatz aus.

Michael Wörthner, Lidl-Betriebsrat

Bild: Markus Tschepp

Auch unsere Klinik hängt an den Landeskliniken dran. Zu befürchten ist jetzt, dass mit dem regionalen Strukturplan weitere Einschnitte wie Bettenkürzungen kommen. Helfen wir zusammen! Es reicht!

Christian Freisinger, Betriebsrat Barmherzige Brüder

Bild: Markus Tschepp

Pflege-Demo in Salzburg: Der Kampfgeist wächst.
Pflege-Demo in Salzburg: Der Kampfgeist wächst.(Bild: Markus Tschepp)

Was vor allem auch aufregt, ist die Rechtfertigung des Landes, dass die Alternative zum Wegfall des Pflege-Bonus Stellenkürzungen gewesen wären. „Und das in Zeiten, wo überall die Pflegekräfte fehlen“, schimpfen Personalvertreter und geben zu bedenken: „Wer trägt die Verantwortung, wenn das ganze System kippt?“ Der neue rote Boss Peter Eder, mit Armschiene nach einem Eingriff, erinnerte daran, dass keine einzige Pflegekraft die Budgetkrise zu verantworten habe.

Lesen Sie auch:
Unsere Gesellschaft wird älter, die Mitarbeiter in der Pflege sind rar: Und trotzdem will das ...
Krone Plus Logo
Sparpläne
„Jetzt bei Pflege zu kürzen, ist eine Frechheit!“
29.10.2025
Krone Plus Logo
Pflegeprotest
Warum Edtstadler und Svazek heute unter Druck sind
05.11.2025

Nächste Schritte im Protest stehen fest
Die Beschäftigten aus Pflege und Betreuung wollen jetzt jedenfalls nicht leiser werden. Nächster Schritt: Wenn Ende November der Landtag zum Budget-Ausschuss zusammenkommt, soll vorm Chiemseehof eine Pflege-Parade stattfinden.

„Krone“-Kommentar
Es geht um weit mehr als „nur“ einen Bonus

Die Entscheidung, ausgerechnet bei Pflegemitarbeitern zu sparen, nimmt nicht nur ihnen Durchhaltevermögen im Alltag. Es betrifft uns alle – von jung bis älter. Jene, die auf einen Termin im Spital warten. Jene, die doch Geld hinblättern, weil sie Schmerzen haben und drankommen wollen. Jene, die Großeltern im Seniorenheim gut betreut wissen wollen. Und wenn dann in der politischen Diskussion mitschwingt, dass bei der Wirtschaft lieber vorsichtiger gespart wird und bei der Pflege radikal, stimmt das noch nachdenklicher. Gute Pflegequalität – dann, wenn Menschen auf das Wesentliche reduziert sind – heißt noch viel mehr.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.547 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
125.221 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
105.276 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf