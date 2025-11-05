„Wer trägt die Verantwortung, wenn System kippt?“

Die Entscheidung, ausgerechnet bei Pflegemitarbeitern zu sparen, nimmt nicht nur ihnen Durchhaltevermögen im Alltag. Es betrifft uns alle – von jung bis älter. Jene, die auf einen Termin im Spital warten. Jene, die doch Geld hinblättern, weil sie Schmerzen haben und drankommen wollen. Jene, die Großeltern im Seniorenheim gut betreut wissen wollen. Und wenn dann in der politischen Diskussion mitschwingt, dass bei der Wirtschaft lieber vorsichtiger gespart wird und bei der Pflege radikal, stimmt das noch nachdenklicher. Gute Pflegequalität – dann, wenn Menschen auf das Wesentliche reduziert sind – heißt noch viel mehr.