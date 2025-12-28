91 Autofahrer waren zu schnell unterwegs
Geschwindigkeit
An einem einzigen Abend erwischte die Polizei in der Stadt Salzburg 91 Autofahrer, die zu schnell fuhren. Darunter waren auch mehrere Fahrer, die ihren Führerschein vermutlich erst mal nicht mehr sehen.
1364 Autos kontrollierte die Polizei im Bezirk Sankt Johann und in Salzburg am Samstagabend. 91 Autofahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte.
Sogar mit mehr als 30 km/h zu viel waren 18 Lenker unterwegs. In der Landeshauptstadt fuhren vier Autofahrer deutlich zu schnell: Statt dem erlaubtem Tempo 50 brausten sie mit 92, 93, 98 und 113 km/h durch die Stadt. Mit ihrer Freude am Fahren ist aber vorerst Schluss: Sie müssen mit einem Führerscheinentzug rechnen und wurden angezeigt.
