91 Autofahrer waren zu schnell unterwegs

Sogar mit mehr als 30 km/h zu viel waren 18 Lenker unterwegs. In der Landeshauptstadt fuhren vier Autofahrer deutlich zu schnell: Statt dem erlaubtem Tempo 50 brausten sie mit 92, 93, 98 und 113 km/h durch die Stadt. Mit ihrer Freude am Fahren ist aber vorerst Schluss: Sie müssen mit einem Führerscheinentzug rechnen und wurden angezeigt.