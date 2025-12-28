Radfahrer sollen in Salzburg mehr Rot sehen

Geht es nach der Salzburger SPÖ, sollen die Gefahrenstellen bei den Radwegen in der Nähe des Landeskrankenhauses mittels neuer, farbiger Markierungen entschärft werden. KPÖ-Stadtvize Dankl plant auch für das kommende Jahr eine Markierungs-Offensive.
Wer auf dem Radweg in der Stadt Salzburg von der Zillnerstraße entlang des großen Parkplatzes vom Müllner Bräu Richtung Landeskrankenhaus in der Lindhofstraße unterwegs ist, muss aufpassen. „Besonders im Kreuzungsbereich gegenüber der Krabbelgruppe St. Johanns Spital kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, weiß Sabine Gabath, Zentralbetriebsrätin der Salzburger Landeskliniken (SALK) und SPÖ-Gemeinderätin, und fügt hinzu: „Viele Autofahrer sind so auf die Autos konzentriert, dass sie Radfahrer in der unübersichtlichen Kreuzung übersehen. Es gab leider bereits mehrere Unfälle.“
Sie fordert daher eine bessere Markierung des Radweges – am besten in der Farbe Rot. Neben der unübersichtlichen Kreuzung kreuzen auch die Ein- und Ausfahrten des großen Parkplatzes den Radweg.
Der ressortzuständige Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) zeigt sich nicht abgeneigt zu neuen Maßnahmen, die die Sicherheit erhöhen. „Wir schauen uns jede Gefahrenstelle einzeln an und entscheiden dann, was wir schnell machen können“, so Dankl.
An manchen Stellen müssen auch bauliche Maßnahmen getroffen werden. Beim gefährlichen Übergang in der Gaswerkgasse wird sogar eine Überführung für den Geh- und Radverkehr angedacht. Dankl kündigt für das kommende Jahr eine weitere Markierungsoffensive der Radwege an. Diese hat es heuer bereits einmal gegeben.
