Radfahrer sollen in Salzburg mehr Rot sehen

Wer auf dem Radweg in der Stadt Salzburg von der Zillnerstraße entlang des großen Parkplatzes vom Müllner Bräu Richtung Landeskrankenhaus in der Lindhofstraße unterwegs ist, muss aufpassen. „Besonders im Kreuzungsbereich gegenüber der Krabbelgruppe St. Johanns Spital kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, weiß Sabine Gabath, Zentralbetriebsrätin der Salzburger Landeskliniken (SALK) und SPÖ-Gemeinderätin, und fügt hinzu: „Viele Autofahrer sind so auf die Autos konzentriert, dass sie Radfahrer in der unübersichtlichen Kreuzung übersehen. Es gab leider bereits mehrere Unfälle.“