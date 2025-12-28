Vorteilswelt
Zur Sicherheit

Radfahrer sollen in Salzburg mehr Rot sehen

Salzburg
28.12.2025 12:00
In der Lindhofstraße gibt es nur einen Radweg, aber noch keine rote Markierung für mehr ...
In der Lindhofstraße gibt es nur einen Radweg, aber noch keine rote Markierung für mehr Sicherheit.(Bild: Markus Tschepp)

Geht es nach der Salzburger SPÖ, sollen die Gefahrenstellen bei den Radwegen in der Nähe des Landeskrankenhauses mittels neuer, farbiger Markierungen entschärft werden. KPÖ-Stadtvize Dankl plant auch für das kommende Jahr eine Markierungs-Offensive. 

Wer auf dem Radweg in der Stadt Salzburg von der Zillnerstraße entlang des großen Parkplatzes vom Müllner Bräu Richtung Landeskrankenhaus in der Lindhofstraße unterwegs ist, muss aufpassen. „Besonders im Kreuzungsbereich gegenüber der Krabbelgruppe St. Johanns Spital kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, weiß Sabine Gabath, Zentralbetriebsrätin der Salzburger Landeskliniken (SALK) und SPÖ-Gemeinderätin, und fügt hinzu: „Viele Autofahrer sind so auf die Autos konzentriert, dass sie Radfahrer in der unübersichtlichen Kreuzung übersehen. Es gab leider bereits mehrere Unfälle.“

Sie fordert daher eine bessere Markierung des Radweges – am besten in der Farbe Rot. Neben der unübersichtlichen Kreuzung kreuzen auch die Ein- und Ausfahrten des großen Parkplatzes den Radweg.

Stellenweise gibt es ums LKH schon rote Markierungen.
Stellenweise gibt es ums LKH schon rote Markierungen.(Bild: Markus Tschepp)

Der ressortzuständige Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) zeigt sich nicht abgeneigt zu neuen Maßnahmen, die die Sicherheit erhöhen. „Wir schauen uns jede Gefahrenstelle einzeln an und entscheiden dann, was wir schnell machen können“, so Dankl.

Lesen Sie auch:
Gefahrenstellen sollen schnell entschärft werden.
200 Maßnahmen bis 2030
Stadt Salzburg legt Augenmerk auf die Radfahrer
24.11.2025
Tipps für Winterfahrer
So trotzen Radfahrer Kälte, Schnee und Streusalz!
27.11.2025
In Salzburg-Gneis
Radfahrer tödlich verunglückt: Zeugen gesucht
02.12.2025

An manchen Stellen müssen auch bauliche Maßnahmen getroffen werden. Beim gefährlichen Übergang in der Gaswerkgasse wird sogar eine Überführung für den Geh- und Radverkehr angedacht. Dankl kündigt für das kommende Jahr eine weitere Markierungsoffensive der Radwege an. Diese hat es heuer bereits einmal gegeben.

Salzburg

