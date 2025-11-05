Warum Edtstadler und Svazek heute unter Druck sind

Der Pflegebonus wird gestrichen – und damit ein Teil des Lohnes der Pflegekräfte. In Salzburg regt sich immer mehr Widerstand, weil den Pflegekräften 130 Euro netto im Monat wegfallen. Die Proteste werden auch deutlicher – und heute im Landtag wird es auch heiß hergehen...
Auf die Straßen sind die Salzburger Pflegekräfte noch nicht gegangen. Kein Wunder, denn die meisten lieben ihren Beruf. Dadurch lassen sie ihre Pflegenden keinesfalls im Stich. Sie fühlen sich aber im Stich gelassen, wie verschiedenste Pfleger der „Krone“ mehrfach geschildert haben.
