Einbrecher verletzt Polizisten bei der Festnahme
Aggressiv
Auf frischer Tat wurde ein 25-jähriger Salzburger bei einem Einbruch in eine Tankstelle in der Nacht auf Sonntag erwischt. Als ihn die Polizisten festnehmen wollten, agierte der Mann aggressiv und widersetzte sich den Beamten.
Ein Polizist wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt. Der Festgenommene befindet sich im Polizeianhaltezentrum Salzburg, die Ermittlungen dauern noch an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.