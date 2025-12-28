Eisbären holen Sieg in Final-Neuauflage

Eisbären trotzen Ausfälle

Dabei mussten die Eisbären ohne Ethan Szypula, Christian Jennes, Tyler Cuma und den gesperrten Leon Widhalm mit nur drei kompletten Linien auskommen. Bei Cuma rechnet man kurzfristig doch erst im Jänner mit einer Rückkehr, war sein Comeback eigentlich schon für vergangenen Freitag geplant. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Klub-Boss Patrick Schwarz auf „Krone“-Nachfrage bestätigte.