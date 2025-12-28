Vorteilswelt
Trio setzt sich ab

Eisbären holen Sieg in Final-Neuauflage

Salzburg
28.12.2025 21:48
(Bild: Andreas Tröster)

Das Spitzenfeld der Alps Hockey League untermauert haben am Sonntag die Zeller Eisbären. Der Eishockey-Zweitligist gewann die Final-Neuauflage bei Jesenice knapp mit 3:2. Der Abstand auf Rang vier wuchs somit auf sechs Punkte an. 

Die Top-Drei der Alps Hockey League haben sich endgültig abgekapselt. Teil des Spitzentrios? Die Zeller Eisbären. Der Liga-Champion gewann gestern die Final-Neuauflage bei Jesenice knapp mit 3:2 und drehte dabei sogar einen 0:1-Rückstand.

Wir sind nicht so gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann sind wir aber richtig gut zurückgekommen und wurden immer stärker.

Alexander RUPNIK, Zeller Eisbären

„Wir sind nicht so gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann sind wir aber richtig gut zurückgekommen und wurden immer stärker“, sagte ein am Ende doch zufriedener Torschütze Alexander Rupnik nach der Partie.

Eisbären trotzen Ausfälle
Dabei mussten die Eisbären ohne Ethan Szypula, Christian Jennes, Tyler Cuma und den gesperrten Leon Widhalm mit nur drei kompletten Linien auskommen. Bei Cuma rechnet man kurzfristig doch erst im Jänner mit einer Rückkehr, war sein Comeback eigentlich schon für vergangenen Freitag geplant. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Klub-Boss Patrick Schwarz auf „Krone“-Nachfrage bestätigte.

Für Salzburgs Zweitligisten geht‘s Schlag auf Schlag
Schon Dienstag geht’s für die Pinzgauer daheim gegen Ritten weiter (19.30), die RB Juniors kreuzen ihre Schläger mit Cortina (19.15).

