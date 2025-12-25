45-Jährige randaliert mit Eisenrohr am Heiligabend

Ein gefährlicher Zwischenfall hat am Heiligen Abend die Polizei in Wien-Währing auf den Plan gerufen. Gegen 11 Uhr soll eine 45-Jährige mit einem rund 1,5 Meter langen Eisenrohr versucht haben, sich Zutritt zur Wohnung ihrer 28-jährigen Nachbarin zu verschaffen.
Laut der Polizei schlug die Frau mehrfach gegen die Wohnungstür, bis diese schließlich aufsprang. Danach soll sie die Wohnung betreten haben. Als sie dort auf die Bewohnerin traf, verließ sie die fremde Wohnung jedoch wieder und flüchtete in ihre eigene.
Eisenrohr sichergestellt
Die 28-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen die 45-Jährige wenig später vorläufig fest. Das verwendete Eisenrohr wurde sichergestellt.
Warum es zu der Tat kam, ist derzeit noch unklar. Ein konkretes Motiv konnte bislang nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.
