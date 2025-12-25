Vorteilswelt
Verfolgung mit Polizei

Mit 150 km/h durch Wien geflüchtet: Mann gefasst

Wien
25.12.2025 09:38
(Bild: P. Huber)

Eine nächtliche Verkehrskontrolle in Wien-Brigittenau endete mit einer spektakulären Festnahme. Denn die Beamten wollten in der Nacht auf Dienstag einen Raser anhalten. Doch statt stehenzubleiben, trat der Lenker aufs Gas – und lieferte sich eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Später stellte sich heraus, dass der Lenker in den Niederlanden unter anderem wegen Entführung, Geiselnahme und schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt wurde.

Über die Floridsdorfer Brücke raste der Wagen gegen 1.30 Uhr in Richtung 21. Bezirk. Laut Polizei fuhr der Verdächtige bis zu 150 km/h, mehrere rote Ampeln wurden ignoriert. Die Verfolgung führte über mehrere Straßenzüge, ehe es in der Siegfriedgasse zur nächsten Eskalation kam: Ein Mitfahrer sprang aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten den Mann jedoch rasch anhalten.

Beifahrerin übernahm das Steuer
Der Pkw setzte die Flucht dennoch fort. Erst in der Ostmarkgasse stoppte der Lenker, sprang aus dem Auto und versuchte ebenfalls zu entkommen – ohne Erfolg. Die Polizisten nahmen ihn fest. Währenddessen setzte sich die Beifahrerin noch ans Steuer und fuhr wenige Meter weiter, bevor auch sie angehalten wurde.

Beide Fahrer unter Drogen
Bei den weiteren Erhebungen kam heraus, dass der 23-jährige Lenker noch seine Beifahrerin über einen gültigen Führerschein verfügten, außerdem standen beide unter dem Einfluss von Drogen.

Der eigentliche Paukenschlag folgte jedoch bei der Identitätsüberprüfung des Fahrers: Gegen den 23-jährigen niederländischen Staatsbürger lag ein europäischer Haftbefehl vor. Er war in den Niederlanden unter anderem wegen Entführung, Geiselnahme und schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden.

Der Mann wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Die beiden weiteren Beteiligten wurden angezeigt.

