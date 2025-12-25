Mit 150 km/h durch Wien geflüchtet: Mann gefasst

Eine nächtliche Verkehrskontrolle in Wien-Brigittenau endete mit einer spektakulären Festnahme. Denn die Beamten wollten in der Nacht auf Dienstag einen Raser anhalten. Doch statt stehenzubleiben, trat der Lenker aufs Gas – und lieferte sich eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Später stellte sich heraus, dass der Lenker in den Niederlanden unter anderem wegen Entführung, Geiselnahme und schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt wurde.