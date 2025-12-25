„Ich wünsche mir ein Flugzeug und eine Limousine“

Der 12-Jährige leidet am Prader-Willi-Syndrom, sowie an einer Intelligenzminderung. Seine Mama hat schon während der Schwangerschaft das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmt. Der Gynäkologe hat sie beruhigt. Doch bei der Geburt war es rasch klar. Das Kind leidet an einer genetisch bedingten Behinderung. Heilung gibt es keine. Doch mit der entsprechenden Therapie lassen sich enorme Fortschritte erzielen. Bei einem längeren Krankenhausaufenthalt hat die Familie viel später von einer Sozialarbeiterin erfahren, dass es ambulante Unterstützung für ihren Sohn durch die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) gibt.