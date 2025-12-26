Erster Hot Pot in Kärnten eröffnete in Klagenfurt

Essen aus dem Feuertopf beim Fallaloon

Ein wahrliches Geschmackserlebnis hat die Familie mit dem Feuertopf-Essen in die Völkermarkter Straße gebracht. Dabei kochen die Besucher selbst und das ganz nach dem Motto „so viel man will“. Die Wurzeln des Fondues liegen in Asien. Dort ist der sogenannte Hot Pot Teil der traditionellen Küche. Um nur 28,90 Euro pro Person kann man im Fallaloon gemeinsam und doch individuell sein Essen im Feuertopf zubereiten.