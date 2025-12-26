Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chinesische Küche

Erster Hot Pot in Kärnten eröffnete in Klagenfurt

Kärnten
26.12.2025 12:00
(Bild: Fallaloon Group)

Wer in Kärnten asiatische Küche sucht, wird schnell fündig. Alleine in Klagenfurt haben zwei Lokale in der Nähe des Heiligengeistplatzes geöffnet. Nun hat die „Krone“ die asiatischen Restaurants in Klagenfurt besucht.

0 Kommentare

Wenig Fett, viele Nährstoffe und eine schonende Zubereitung – bekannterweise ist chinesisches Essen gesund. Umso erfreulicher ist es, dass die Kärntner die Köstlichkeiten lieben. Denn immer mehr chinesische Lokale öffneten in den letzten Jahren. In der Klagenfurter Innenstadt, am Stauderplatz, gibt es mittlerweile zwei und auch in der Völkermarkter Straße wird fleißig gekocht. Eigentümerfamilie Hu führt die „Krone“ durch die Restaurants und präsentiert einzigartige Konzepte, die es so in Kärnten noch nicht gibt.

Essen aus dem Feuertopf beim Fallaloon
Ein wahrliches Geschmackserlebnis hat die Familie mit dem Feuertopf-Essen in die Völkermarkter Straße gebracht. Dabei kochen die Besucher selbst und das ganz nach dem Motto „so viel man will“. Die Wurzeln des Fondues liegen in Asien. Dort ist der sogenannte Hot Pot Teil der traditionellen Küche. Um nur 28,90 Euro pro Person kann man im Fallaloon gemeinsam und doch individuell sein Essen im Feuertopf zubereiten.

Geselligkeit und große Auswahl 
Rohes Fleisch, verschiedenste Fischsorten, ausgefallenes Gemüse aus Asien, Pilze und vieles mehr holen sich die Gäste an einem Buffet. In weiterer Folge werden die Speisen in einer kochenden Suppe, die auf dem Tisch steht, gegart. Sind sie durch, tunkt man sie noch vor dem Verzehr in eine Sauce. Diese kann übrigens auch eigens kreiert werden. 

Ein gemeinsames Hot-Pot Essen schmeckt.
Ein gemeinsames Hot-Pot Essen schmeckt.(Bild: Fallaloon Group)
An dem Buffet holt man sich die Zutaten für die Hot Pot.
An dem Buffet holt man sich die Zutaten für die Hot Pot.(Bild: Elena Überbacher)
Ein Einblick in das „Fallaloon“ Restaurant in der Völkermarkter Straße.
Ein Einblick in das „Fallaloon“ Restaurant in der Völkermarkter Straße.(Bild: Elena Überbacher)

„Das Essen aus dem Feuertopf ist sehr gesellig: Zutaten werden miteinander geteilt und das gemeinsame Geschmackserlebnis steht im Vordergrund. Währenddessen bleibt genug Zeit für gute Gespräche“, so Mikel Hu. Besonders zu Weihnachten und Silvester ist der Feuertopf ideal. Wer möchte, kann auch Gäste zu Hause zum Hot-Pot Essen einladen. Gleich neben dem Fallaloon Restaurant gibt es im größten asiatischen Supermarkt Kärntens das Equipment und die nötigen Zutaten dafür.

Neben dem edlen Lokal „Lao Shanghei“ am Benediktinerplatz, das zum Fine Dining lädt, können Hungrige schnell im „Haode“ Lokal in der Nähe des Heiligengeistplatzes in Klagenfurt einkehren. Dort kann man sich selbst das südkoreanische Gericht „Buldak“ äußertst günstig mit verschiedenen Toppings kreieren. Gleichzeitig gibt es im oberen Geschoss ein kleines Shopping-Areal. Von verschiedensten asiatischen Gewürzen bis hin zu netten Accessoires gibt es dort so einiges zu entdecken. 

Verschiedene Instant Nudel-Sorten kann man sich im Lokal „Haode“ selbst zubereiten.
Verschiedene Instant Nudel-Sorten kann man sich im Lokal „Haode“ selbst zubereiten.(Bild: Elena Überbacher)
Im Obergeschoss von „Haode“ gibt es nette Accessoires.
Im Obergeschoss von „Haode“ gibt es nette Accessoires.(Bild: Elena Überbacher)
Im „Lao Shanghai“ am Benediktinerplatz kann man auf schick asiatisch essen gehen.
Im „Lao Shanghai“ am Benediktinerplatz kann man auf schick asiatisch essen gehen.(Bild: Lend Architektur)
Ein Einblick in das schöne Ambiente im Lokal.
Ein Einblick in das schöne Ambiente im Lokal.(Bild: Elena Überbacher)

Jedes Lokal der Familie Hu ist einzigartig und hat seinen eigenen Stil. Mit ihren Spezialitäten sorgen sie für Abwechslung. Wer einkehrt, sollte zwei Dinge mitbringen: Hunger und Offenheit für Neues.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
252.888 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
123.476 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.938 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Chinesische Küche
Erster Hot Pot in Kärnten eröffnete in Klagenfurt
Küchenbrand in Kärnten
Feuerwehr rettet Frau aus verrauchtem Stiegenhaus
Nachbarin schlug Alarm
Polizei muss bei Einbruch zu Heiligabend schießen
Selbstbedienungsläden
Unverbesserlicher Dieb machte nach Anzeige weiter
Goldschmuck weg
Einbruch am Christtag: Täter räumten Haus leer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf