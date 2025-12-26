Erster Hot Pot in Kärnten eröffnete in Klagenfurt

Wer in Kärnten asiatische Küche sucht, wird schnell fündig. Alleine in Klagenfurt haben zwei Lokale in der Nähe des Heiligengeistplatzes geöffnet. Nun hat die „Krone“ die asiatischen Restaurants in Klagenfurt besucht.
Wenig Fett, viele Nährstoffe und eine schonende Zubereitung – bekannterweise ist chinesisches Essen gesund. Umso erfreulicher ist es, dass die Kärntner die Köstlichkeiten lieben. Denn immer mehr chinesische Lokale öffneten in den letzten Jahren. In der Klagenfurter Innenstadt, am Stauderplatz, gibt es mittlerweile zwei und auch in der Völkermarkter Straße wird fleißig gekocht. Eigentümerfamilie Hu führt die „Krone“ durch die Restaurants und präsentiert einzigartige Konzepte, die es so in Kärnten noch nicht gibt.
Essen aus dem Feuertopf beim Fallaloon
Ein wahrliches Geschmackserlebnis hat die Familie mit dem Feuertopf-Essen in die Völkermarkter Straße gebracht. Dabei kochen die Besucher selbst und das ganz nach dem Motto „so viel man will“. Die Wurzeln des Fondues liegen in Asien. Dort ist der sogenannte Hot Pot Teil der traditionellen Küche. Um nur 28,90 Euro pro Person kann man im Fallaloon gemeinsam und doch individuell sein Essen im Feuertopf zubereiten.
Geselligkeit und große Auswahl
Rohes Fleisch, verschiedenste Fischsorten, ausgefallenes Gemüse aus Asien, Pilze und vieles mehr holen sich die Gäste an einem Buffet. In weiterer Folge werden die Speisen in einer kochenden Suppe, die auf dem Tisch steht, gegart. Sind sie durch, tunkt man sie noch vor dem Verzehr in eine Sauce. Diese kann übrigens auch eigens kreiert werden.
„Das Essen aus dem Feuertopf ist sehr gesellig: Zutaten werden miteinander geteilt und das gemeinsame Geschmackserlebnis steht im Vordergrund. Währenddessen bleibt genug Zeit für gute Gespräche“, so Mikel Hu. Besonders zu Weihnachten und Silvester ist der Feuertopf ideal. Wer möchte, kann auch Gäste zu Hause zum Hot-Pot Essen einladen. Gleich neben dem Fallaloon Restaurant gibt es im größten asiatischen Supermarkt Kärntens das Equipment und die nötigen Zutaten dafür.
Neben dem edlen Lokal „Lao Shanghei“ am Benediktinerplatz, das zum Fine Dining lädt, können Hungrige schnell im „Haode“ Lokal in der Nähe des Heiligengeistplatzes in Klagenfurt einkehren. Dort kann man sich selbst das südkoreanische Gericht „Buldak“ äußertst günstig mit verschiedenen Toppings kreieren. Gleichzeitig gibt es im oberen Geschoss ein kleines Shopping-Areal. Von verschiedensten asiatischen Gewürzen bis hin zu netten Accessoires gibt es dort so einiges zu entdecken.
Jedes Lokal der Familie Hu ist einzigartig und hat seinen eigenen Stil. Mit ihren Spezialitäten sorgen sie für Abwechslung. Wer einkehrt, sollte zwei Dinge mitbringen: Hunger und Offenheit für Neues.
