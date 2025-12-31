Die Volksschule wird zum Dorfhaus für Vereine

Für das kommende Jahr stehen weitere Projekte an. So soll der Bau- und Wirtschaftshof, der durch die Schlammmassen schwer beschädigt wurde, erneuert werden. Des Weiteren warten noch etwa 20.000 Kubikmeter angeschwemmtes Material auf die Verwertung. Eine Neuerung soll es beim Strandbad in Sattendorf geben. „In einem Projekt mit dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe Ossiacher See planen wir eine Neugestaltung“, so Glanznig.