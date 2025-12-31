„Royal Mojito“ als perfekter Silvester-Cocktail

So können auch Sie den „Royal Mojito“ zubereiten

Die Basis des Cocktails bildet weißer Rum, konkret Havana Club 3 Años, kombiniert mit Monin Rohrzucker-Sirup, frischem Limettensaft und Minze. Bei der Zubereitung kommt es auf Fingerspitzengefühl an: „Die Minze sollte nur sanft angedrückt werden, niemals gerieben“, betont Schellander. „So lösen sich die ätherischen Öle, ohne dass Bitterstoffe den Geschmack verfälschen.“ Danach werden Eiswürfel ins Glas gegeben, die Zutaten verrührt und der Drink mit trockenem Perrier-Jouët Grand Brut Champagner aufgefüllt. Als Garnitur sorgen frische Minze und Limette für den letzten optischen und aromatischen Feinschliff.