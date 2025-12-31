Vorteilswelt
Jahreswechsel mit Stil

„Royal Mojito“ als perfekter Silvester-Cocktail

Kärnten
31.12.2025 12:00
Daniel Schellander mixte für die „Krone“ den „Royal Mojito“.
Daniel Schellander mixte für die „Krone" den „Royal Mojito".

Der „Royal Mojito“ ist der perfekte Cocktail für einen stilvollen Silvesterabend in glamouröser Atmosphäre. Profi-Barkeeper Daniel Schellander präsentiert zum letzten Mal heuer den „Cocktail des Monats“.

0 Kommentare

Erfrischend, aromatisch und spritzig – so beschreibt Barkeeper Daniel Schellander den Royal Mojito, einen Cocktail, der wie für den Silvesterabend gemacht ist. Der Drink ist ein eleganter Twist des klassischen kubanischen Mojitos und bringt genau jene Portion Glamour ins Glas, die zu einem stilvollen Jahreswechsel gehört. „Der Royal Mojito ist perfekt für alle, die es frisch mögen, aber trotzdem etwas Besonderes im Glas haben wollen“, sagt Schellander. „Statt mit Sodawasser wird er mit einem trockenen Champagner aufgefüllt.“

Diese Zutaten brauchen Sie:

50ml Havana Club 3 Años

20ml Monin Rohrzucker Sirup

25ml frischer Limettensaft

8-10 Blätter Minze

Fill-Up Perrier-Jouët Grand Brut Champagner

Wer möchte, kann alternativ auch zu trockenem Prosecco oder Crémant greifen – wichtig sei laut dem Barkeeper vor allem die Trockenheit des Schaumweins.

Der „Royal Mojito“
Der „Royal Mojito"
Statt mit Sodawasser wird er mit einem trockenen Champagner aufgefüllt.
Statt mit Sodawasser wird er mit einem trockenen Champagner aufgefüllt.
Minze sanft andrücken, nicht reiben!
Minze sanft andrücken, nicht reiben!

So können auch Sie den „Royal Mojito“ zubereiten
Die Basis des Cocktails bildet weißer Rum, konkret Havana Club 3 Años, kombiniert mit Monin Rohrzucker-Sirup, frischem Limettensaft und Minze. Bei der Zubereitung kommt es auf Fingerspitzengefühl an: „Die Minze sollte nur sanft angedrückt werden, niemals gerieben“, betont Schellander. „So lösen sich die ätherischen Öle, ohne dass Bitterstoffe den Geschmack verfälschen.“ Danach werden Eiswürfel ins Glas gegeben, die Zutaten verrührt und der Drink mit trockenem Perrier-Jouët Grand Brut Champagner aufgefüllt. Als Garnitur sorgen frische Minze und Limette für den letzten optischen und aromatischen Feinschliff.

„Ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel, genießt den Royal Mojito im Kreise eurer Familie und Freunde“, wünscht Schellander einen schönen Silvesterabend.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kärnten

