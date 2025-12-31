„Royal Mojito“ als perfekter Silvester-Cocktail

Der „Royal Mojito“ ist der perfekte Cocktail für einen stilvollen Silvesterabend in glamouröser Atmosphäre. Profi-Barkeeper Daniel Schellander präsentiert zum letzten Mal heuer den „Cocktail des Monats“.
Erfrischend, aromatisch und spritzig – so beschreibt Barkeeper Daniel Schellander den Royal Mojito, einen Cocktail, der wie für den Silvesterabend gemacht ist. Der Drink ist ein eleganter Twist des klassischen kubanischen Mojitos und bringt genau jene Portion Glamour ins Glas, die zu einem stilvollen Jahreswechsel gehört. „Der Royal Mojito ist perfekt für alle, die es frisch mögen, aber trotzdem etwas Besonderes im Glas haben wollen“, sagt Schellander. „Statt mit Sodawasser wird er mit einem trockenen Champagner aufgefüllt.“
50ml Havana Club 3 Años
20ml Monin Rohrzucker Sirup
25ml frischer Limettensaft
8-10 Blätter Minze
Fill-Up Perrier-Jouët Grand Brut Champagner
Wer möchte, kann alternativ auch zu trockenem Prosecco oder Crémant greifen – wichtig sei laut dem Barkeeper vor allem die Trockenheit des Schaumweins.
So können auch Sie den „Royal Mojito“ zubereiten
Die Basis des Cocktails bildet weißer Rum, konkret Havana Club 3 Años, kombiniert mit Monin Rohrzucker-Sirup, frischem Limettensaft und Minze. Bei der Zubereitung kommt es auf Fingerspitzengefühl an: „Die Minze sollte nur sanft angedrückt werden, niemals gerieben“, betont Schellander. „So lösen sich die ätherischen Öle, ohne dass Bitterstoffe den Geschmack verfälschen.“ Danach werden Eiswürfel ins Glas gegeben, die Zutaten verrührt und der Drink mit trockenem Perrier-Jouët Grand Brut Champagner aufgefüllt. Als Garnitur sorgen frische Minze und Limette für den letzten optischen und aromatischen Feinschliff.
„Ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel, genießt den Royal Mojito im Kreise eurer Familie und Freunde“, wünscht Schellander einen schönen Silvesterabend.
