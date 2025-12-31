Vorteilswelt
Schreckhaftes Gespenst hüpft in der Trampolinhalle

Kärnten
31.12.2025 18:00

Schaurige Rätsel und ein vorsichtiger Geist: In unseren neuesten Lesevideos geht es turbulent zu, denn Leseonkel Christian hat wieder zwei tolle Bücher ausgesucht. Alle Videos unter: www.kidskrone.at

0 Kommentare

Halli hallo, liebe Lesefüchse! Seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht und habt ihr vielleicht auch ein paar Neujahrsvorsätze? Ich schon! Ich möchte meinen Wortschatz erweitern und jeden Tag ein neues, ungewöhnliches Wort lernen, wie zum Beispiel: Wolpertinger. Das ist ein Fabelwesen und hat den Körper eines Hasen, Entenflügel und das Geweih eines Hirsches. Diese ungewöhnlichen Wesen sollen in den bayerischen Wäldern auftauchen.

Apropos (dazu passend) ungewöhnliche Wesen: Leseonkel Christian hat zwei Bücher ausgesucht, in denen ebenfalls sehr ungewöhnliche Erscheinungen eine große Rolle spielen. In unserem ABC-Lesevideo spielt Kurti, das Gespenst die Hauptrolle. Er liebt die Stille und versteckt sich lieber in seiner gemütlichen Truhe, als die Besucher von Schloss Gruselstein zu erschrecken. Doch eines Tages entdeckt Kurti einen besonderen Ort.

Ein Gespenst möchte nicht spuken 
Hoffentlich nicht die Geisterfalle von Edgar! Die wird nämlich in unserem Profi-Lesevideo gebaut. Das kleine böse Buch will gemeinsam mit dem Forscher Edgar viele Geister einfangen, um ein richtig gruseliges Spukbuch zu werden. Das Ritual ist etwas kompliziert, doch es gelingt: Plötzlich zappelt etwas in der Geisterfalle – ich kann gar nicht weiter erzählen, denn meine Knie schlottern so sehr, dass ich kein Wörtchen mehr herausbringen kann!

In unserem Zauberrahmen spukt Kurti das Gespenst.
In unserem Zauberrahmen spukt Kurti das Gespenst.(Bild: Lightstone-People)
Bei unserem Besuch in der VS Vassach konnte ich viele von euch begrüßen.
Bei unserem Besuch in der VS Vassach konnte ich viele von euch begrüßen.(Bild: Evelyn Hronek)
Im Jump Dome in Klagenfurt war es richtig lustig! Lesepass ausfüllen und in der Halle springen.
Im Jump Dome in Klagenfurt war es richtig lustig! Lesepass ausfüllen und in der Halle springen.(Bild: Lightstone-People)
Kurti, das Gespenst, möchte nicht spuken.
Kurti, das Gespenst, möchte nicht spuken.(Bild: Lightstone-People)

Aus der Puste war ich auch bei unserem Besuch bei unserem Lesepasspartner, dem Jump Dome Klagenfurt. Getreu dem Motto „Jeder kann springen“ flitzten Leseonkel Christian und ich durch die großen Hallen und sprangen um die Wette. „Seit unserem Ausbau 2023 sind wir mit 5.000 Quadratmetern die größte Trampolinhalle in ganz Österreich“, erzählt mir Fabienne vom Jump Dome.

Sollen wir auch in deine Klasse kommen?
Schulen und Vereine bekommen übrigens einen ganz besonderen Tarif, und Geburtstag feiern kann man dort auch. „Eines unserer Highlights ist das größte Indoor-Trampolin der Welt mit einer Fläche von 56,25 m²“, ist Fabienne sehr stolz.

Bei unserer letzten Lesung in der Volksschule Vassach haben uns ebenfalls viele eifrige Lesefüchse begrüßt. Leseonkel Christian las aus seinem Buch und hatte einen richtigen Rockstar mit dabei: Matthias Ortner von der Band Matakustix sang für die vielen Schüler. Sollen wir auch in deine Schule kommen? Schreib uns eine E-Mail an: theo@krone.at

Winke winke und ein gesundes neues Jahr, euer Theo

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Abenteuer Lesen
Schreckhaftes Gespenst hüpft in der Trampolinhalle
