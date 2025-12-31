Schreckhaftes Gespenst hüpft in der Trampolinhalle

Ein Gespenst möchte nicht spuken

Hoffentlich nicht die Geisterfalle von Edgar! Die wird nämlich in unserem Profi-Lesevideo gebaut. Das kleine böse Buch will gemeinsam mit dem Forscher Edgar viele Geister einfangen, um ein richtig gruseliges Spukbuch zu werden. Das Ritual ist etwas kompliziert, doch es gelingt: Plötzlich zappelt etwas in der Geisterfalle – ich kann gar nicht weiter erzählen, denn meine Knie schlottern so sehr, dass ich kein Wörtchen mehr herausbringen kann!