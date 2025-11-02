Alkolenker bedroht Autofahrer mit dem Umbringen

Mit dem Umbringen bedroht

„Zur selben Zeit lenkte ein 62-jähriger Mann seinen Pkw auf dieser Gemeindestraße und musste anhalten, da ein dunkel gekleideter Mann mitten auf der Fahrbahn stand“ informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Der 31-Jährige ging plötzlich auf das Fahrzeug des älteren Lenkers zu und schlug mit der Faust auf die Motorhaube, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend ging der 31-Jährige zur Fahrertür, bedrohte den 62-jährigen Mann mit dem Umbringen und packte ihn am Kragen – ließ jedoch kurz darauf wieder von ihm ab.