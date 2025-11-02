Fahrzeuglenker (48) stirbt bei Verkehrsunfall

Nach dem dramatischen Verkehrsunfall, bei dem eine 18-Jährige ihr Leben verlor, ereignete sich ein weiterer tragischer Unfall. In den frühen Morgenstunden kam es auf der Mölltal Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. „Um 5.17 Uhr auf der B111 in der Gemeinde Rangersdorf ist ein Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist noch unklar“, informiert Markus Dexl von der Landespolizeidirektion Kärnten.