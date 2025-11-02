Vorteilswelt
Beifahrer überlebt

Fahrzeuglenker (48) stirbt bei Verkehrsunfall

Kärnten
02.11.2025 09:37
Bei dem Unfall verlor der 48-jährige Lenker sein Leben, der 24-jährige Beifahrer wurde verletzt ...
Bei dem Unfall verlor der 48-jährige Lenker sein Leben, der 24-jährige Beifahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Stützpunkt-Feuerwehr Winklern)

Sonntagmorgen kam es auf der B111 in der Gemeinde Rangersdorf zu einem tragischen Verkehrsunfall, den ein 48-Jähriger nicht überlebte. 

Nach dem dramatischen Verkehrsunfall, bei dem eine 18-Jährige ihr Leben verlor, ereignete sich ein weiterer tragischer Unfall. In den frühen Morgenstunden kam es auf der Mölltal Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. „Um 5.17 Uhr auf der B111 in der Gemeinde Rangersdorf ist ein Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist noch unklar“, informiert Markus Dexl von der Landespolizeidirektion Kärnten. 

Insgesamt standen sechs Feuerwehren im Einsatz.
Insgesamt standen sechs Feuerwehren im Einsatz.(Bild: Stützpunkt-Feuerwehr Winklern)

Beifahrer überlebt leicht verletzt
Der 48-jährige Lenker erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Der 24-jährige Beifahrer ist mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lienz gebracht. „Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt“, weiß Dexl. 

Im Einsatz standen neben der Polizei auch sechs Feuerwehren: FF Winklern, Lainach, Rangersdorf, Tresdorf, Stall und Obervellach. 

Die „Krone“ hält sie auf dem Laufenden – der Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Infos gibt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Folgen Sie uns auf