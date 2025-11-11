Licht und Schatten des Kammerstaats

ANDERERSEITS ist der rot-weiß-rote Kammerstaat zweifellos so etwas wie ein Erbe des autoritären Ständestaats, den die Vaterländische Front des Engelbert Dollfuss zwischen 1934 und 1938 errichtet hatte. Und im Zuge des schwarz-roten Proporz konnte sich die auf diesem Kammerstaat basierende Sozialpartnerschaft zu einer Art Schattenregierung im Lande entwickeln. Eine Schattenregierung, der es an wirklicher demokratischer Legitimation weitgehend mangelt.