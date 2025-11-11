Vorteilswelt
Szenen des Schreckens

Auto explodiert an Ampel: 8 Tote in Neu-Delhi

Ausland
11.11.2025 11:31
Bei einer Explosion in Neu-Delhi kamen zahlreiche Menschen ums Leben.
Bei einer Explosion in Neu-Delhi kamen zahlreiche Menschen ums Leben.(Bild: AP/Manish Swarup)

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi ist am Montagabend ein Auto explodiert. Mindestens acht Menschen starben, 20 weitere wurden bei dem mutmaßlichen Terroranschlag verletzt.

Die Detonation ereignete sich an einer Ampel in der Nähe des historischen Roten Forts, einem bei Touristen beliebten Wahrzeichen. 

Anschläge in der schwer bewachten indischen Hauptstadt sind in den vergangenen Jahren selten geworden. Verteidigungsminister Rajnath Singh kündigte eine rasche Aufklärung an. Die Ermittlungsbehörden würden den Vorfall „schnell und gründlich“ untersuchen, sagte Singh am Dienstagvormittag. Diejenigen, die für die „Tragödie“ verantwortlich seien, würden vor Gericht gestellt.

Ursache der Explosion noch unklar
Die Ursache der Explosion blieb allerdings zunächst unklar. Innenminister Amit Shah hatte gesagt, es sei „sehr schwierig“, die Ursache der Explosion zu bestimmen, solange die forensischen Proben nicht analysiert worden seien. 

Lesen Sie auch:
Waffenstillstand an der Grenze? Der Schein trügt, immer wieder kocht der Kaschmir-Konflikt ...
Krone Plus Logo
Von Anschlag befeuert
Kaschmir-Konflikt: Worum es dabei eigentlich geht
07.05.2025
Lage eskaliert
Kaschmir: Zwei Tote bei Gefecht in indischem Teil
21.08.2019

Sollte sich herausstellen, dass es sich bei der Explosion um einen Anschlag handelt, wäre dies der erste bedeutende Sicherheitsvorfall seit dem 22. April. Damals waren bei einem Anschlag im indischen Teil der Region Kaschmir 26 mehrheitlich hinduistische Touristen getötet worden. Indien beschuldigte Pakistan, den Angriff unterstützt zu haben, was die Regierung in Islamabad bestreitet.

Konflikt zwischen Indien und Pakistan wieder aufgeflammt
Infolge des Anschlags war der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt zwischen Indien und Pakistan um die Himalaya-Region Kaschmir wieder aufgeflammt. Indien bombardierte mehrere Ziele in Pakistan, Islamabad antwortete mit Gegenangriffen, 70 Menschen wurden bei der Auseinandersetzung getötet. Seit dem 10. Mai gilt eine Waffenruhe.

