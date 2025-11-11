Matthäus: „Mich würde es als Verein ärgern …“

„Hätte Sane nie außen vor gelassen“

Auch Leroy Sanes Rückkehr in den DFB-Kader begrüßt Matthäus, kritisierte allerdings: „Ich hätte Sane nie außen vor gelassen. Als Trainer muss ich dem Spieler das Vertrauen geben. Nur weil man in die Türkei wechselt, ist man doch kein schlechterer Spieler. Ich kann nicht nach der Liga urteilen, sonst müsste – provokativ gesagt – jeder, der in der Premier League spielt, einen Stammplatz in der Nationalmannschaft haben.“ Es wäre etwa unfair, Florian Wirtz (Liverpool) die nötige Zeit zu geben, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen, Sane aber nicht.