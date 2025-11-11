„Schwer zu verstehen“: Piastri doppelt bestraft!

In der Begründung heißt es: „Piastri ließ die Bremsen blockieren, als er versuchte, durch Verlangsamen einen Kontakt zu vermeiden, konnte dies jedoch nicht verhindern und kollidierte mit Antonelli. Durch diesen Kontakt kam es zu einer Sekundärkollision mit dem Auto mit der Startnummer 16 (Leclerc), das sich auf der Außenseite befand und daraufhin aus dem Rennen ausschied. Piastri war daher allein für die Kollision verantwortlich. Eine Zeitstrafe von zehn Sekunden und zwei Strafpunkte werden als angemessen und im Einklang mit den jüngsten Präzedenzfällen angesehen.“