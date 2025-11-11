Jetzt schon 300 russische Soldaten in Pokrowsk

Russland will Öldepot unter seine Kontrolle gebracht haben

Ein russischer Kommandant sagte am Dienstag, seine Einheiten stießen nach Süden vor, um eine Reihe von Bahnhöfen einzunehmen. In einem vom Ministerium veröffentlichten Video erklärte er, seine Truppen hätten ein Öldepot am östlichen Rand von Kupjansk sowie eine Reihe von Bahnhöfen entlang der Strecke nach Kupjansk-Wuslowyj unter ihre Kontrolle gebracht. Zudem werde um den Bahnhof in der nahe gelegenen Siedlung Kupjansk-Sortuwalnyj gekämpft. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.