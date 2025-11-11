Vorteilswelt
Stadt schon gefallen?

Jetzt schon 300 russische Soldaten in Pokrowsk

Ausland
11.11.2025 11:52
Mittlerweile sind schon 300 russische Soldaten in die ukrainische Stadt Pokrowsk eingedrungen.
Mittlerweile sind schon 300 russische Soldaten in die ukrainische Stadt Pokrowsk eingedrungen.(Bild: APA/AFP/Roman PILIPEY)

Die Russen dringen immer weiter in die hart umkämpfte Stadt Pokrowsk in der Ukraine vor. Mittlerweile befinden sich mehrere Hundert Soldaten in dem Gebiet. Hat die Ukraine noch eine Chance, die Kontrolle über die Stadt wiederzuerlangen?

0 Kommentare

Im umkämpften, strategisch wichtigen, ostukrainischen Pokrowsk halten sich laut dem ukrainischen Militär rund 300 russische Soldaten auf. Moskau habe in den vergangenen Tagen verstärkt versucht, weitere Truppen in die Stadt zu bringen. Dichter Nebel sei als Deckung genutzt worden. „Ihr Ziel bleibt unverändert – die nördlichen Grenzen von Pokrowsk zu erreichen und dann zu versuchen, den Ballungsraum einzukesseln“, erklärte das 7. Fallschirmjägerkorps am Dienstag auf Facebook.

Erbitterter Kampf um ukrainisches Gebiet
In der Umgebung von Pokrowsk, das ein wichtiger ukrainischer Straßen- und Schienenknotenpunkt war und heute weitgehend zerstört ist, toben seit Monaten erbitterte Kämpfe. Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexandr Syrskyj hatte zuvor der „New York Post“ gesagt, Russland konzentriere rund 150.000 Soldaten für den Vorstoß auf Pokrowsk. Syrskyj sagte zudem, die ukrainischen Streitkräfte nutzten bebaute städtische Gebiete, um den Vormarsch der russischen Truppen zu bremsen.

Videos zeigen russische Soldaten beim Einmarsch
Russische Militärblogger veröffentlichten am Dienstag ein nicht verifiziertes Video, das angeblich russische Truppen beim Einmarsch in Pokrowsk zeigen soll. In dem Video sind russische Soldaten auf Motorrädern und in einer Reihe verschiedener Fahrzeuge zu sehen, von denen viele keine Türen und Fenster haben. Pokrowsk liegt in der östlichen Region Donezk.

Die Karte zeigt den Frontverlauf im Ukraine-Krieg. Russland kontrollierte vor der Invasion 2022 die Krim und Teile von Donezk und Luhansk. Bis November 2025 wurden weitere Gebiete in der Ost- und Südukraine weitgehend erobert. Pokrowsk und Kupjansk stehen kurz vor dem Fall. Quelle: ISW/Critical Threats.

Ukraine auch in Kupjansk in der Bredouille
Russland versucht mit Zangenbewegungen, nicht nur Pokrowsk sondern auch Kupjansk einzukesseln. Im nordöstlichen Kupjansk sind die russischen Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am Boden tief vorgedrungen. Die Stadt liegt im Osten der Region Charkiw.

Russland will Öldepot unter seine Kontrolle gebracht haben
Ein russischer Kommandant sagte am Dienstag, seine Einheiten stießen nach Süden vor, um eine Reihe von Bahnhöfen einzunehmen. In einem vom Ministerium veröffentlichten Video erklärte er, seine Truppen hätten ein Öldepot am östlichen Rand von Kupjansk sowie eine Reihe von Bahnhöfen entlang der Strecke nach Kupjansk-Wuslowyj unter ihre Kontrolle gebracht. Zudem werde um den Bahnhof in der nahe gelegenen Siedlung Kupjansk-Sortuwalnyj gekämpft. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Oberst Reisner: „Pokrowsk ist bereits gefallen“
Für Markus Reisner, Oberst beim österreichischen Bundesheer, ist die Situation klar: Die Übernahme der Stadt durch Russland ist unausweichlich. In einem Interview mit „NTV“ sagt er: „Pokrowsk ist zu 90 bis 95 Prozent in russischer Hand. Am Stadtrand, nordostwärts der stadtmittig durchlaufenden Eisenbahnlinie, gibt es aber einige große Plattenbauten, die sogenannte Zitadelle. Die dürfte noch in ukrainischer Hand sein.“

Trumps Frieden nicht in Sicht
Die Kämpfe in der Ukraine dauern unvermindert an. Mit einem baldigen Erfolg groß angekündigte Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein Friedensabkommen sind längst ins Stocken geraten. Am Montag hatte Russland die Einnahme von drei weiteren Ortschaften an der Frontlinie im heftig umkämpften Osten der Ukraine gemeldet.

Folgen Sie uns auf