Im Babyglück

Tennis-Dame verkündet „das süßeste Comeback“

Tennis
11.11.2025 11:52
Ons Jabeur jubelt diesmal abseits des Tennisplatzes.
Ons Jabeur jubelt diesmal abseits des Tennisplatzes.(Bild: EPA/BRIAN HIRSCHFELD)

„Das süßeste Comeback aller Zeiten!“ Ons Jabeur, die im Sommer verkündet hatte, sich vorerst vom Profisport zurückzuziehen, meldet sich mit freudigen Nachrichten zurück.

„Ich habe eine kleine Pause eingelegt, um mich zu erholen und neue Energie zu tanken“, schreibt Ons Jabeur in ihrem jüngsten Instagram-Posting. Und der Tennis-Superstar hat tolle Neuigkeiten: Die Tunesierin verkündet ihre Schwangerschaft.

In einem kurzen Clip hält die 31-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Karim Kamoundas einen Mini-Tennisschläger und einen Babybody mit Tennissymbolen in die Kamera. Wenn alles nach Plan läuft, wird ihr Bub im April das Licht der Welt erblicken.

Vonn und Co. gratulieren
„Der Platz wird noch ein wenig länger warten müssen, bald werden wir unseren kleinsten Teamkollegen willkommen heißen“, so Jabeur. „Ich freue mich so für dich“, gibt’s unter anderem Glückwünsche von Ski-Queen Lindsey Vonn.

