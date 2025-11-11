Tennis-Dame verkündet „das süßeste Comeback“

„Das süßeste Comeback aller Zeiten!“ Ons Jabeur, die im Sommer verkündet hatte, sich vorerst vom Profisport zurückzuziehen, meldet sich mit freudigen Nachrichten zurück.
„Ich habe eine kleine Pause eingelegt, um mich zu erholen und neue Energie zu tanken“, schreibt Ons Jabeur in ihrem jüngsten Instagram-Posting. Und der Tennis-Superstar hat tolle Neuigkeiten: Die Tunesierin verkündet ihre Schwangerschaft.
In einem kurzen Clip hält die 31-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Karim Kamoundas einen Mini-Tennisschläger und einen Babybody mit Tennissymbolen in die Kamera. Wenn alles nach Plan läuft, wird ihr Bub im April das Licht der Welt erblicken.
Vonn und Co. gratulieren
„Der Platz wird noch ein wenig länger warten müssen, bald werden wir unseren kleinsten Teamkollegen willkommen heißen“, so Jabeur. „Ich freue mich so für dich“, gibt’s unter anderem Glückwünsche von Ski-Queen Lindsey Vonn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.