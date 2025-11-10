Lueger, Renner und Dinghofer

ANDERERSEITS wird – und die betreffenden Historiker wissen dies nur allzu genau – dabei übersehen, dass der so verhängnisvolle Ungeist des Antisemitismus am Ende der Habsburgermonarchie und während der Ersten Republik ein parteiübergreifendes Phänomen in allen Gesellschaftsschichten war. Der christlichsoziale Gründervater Karl Lueger war ebenso glühender Antisemit wie der spätere ÖVP-Gründer Leopold Kunschak. Und auch der sozialdemokratische Säulenheilige Karl Renner spielte immer wieder mit antisemitischen Klischees.