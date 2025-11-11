Eine Staatsaffäre erschüttert Israel

Das Corpus Delicti ist ein Foltervideo und dessen rechtlich illegale Weitergabe an die Öffentlichkeit. Die Militärstaatsanwältin, die für die Weitergabe die Verantwortung übernommen hat, wurde verhaftet. Die Regierung von Netanyahu ist fuchsteufelswild über den „Verrat“ und unpatriotischen Dolchstoß gegen das tapfere Militär. Es ist Öl ins Feuer von Netanyahus Kampagne gegen die „Übermacht“ der Justiz, steht er doch selbst vor Gericht. Er nannte die Weitergabe des Foltervideos „die schlimmste PR-Attacke aller Zeiten gegen Israel“. Verteidigungsminister Katz warf der Militärstaatsanwältin vor, antisemitische Verschwörungen zu verbreiten.