Eine Staatsaffäre erschüttert Israel

Israel steht unter Stress. Israel steht immer unter Stress und besonders durch diese Kriegsereignisse unter Druck. So hat sich ein angeblicher „Einzelfall“ zu einer Staatsaffäre aufgebaut, weil es schon um die kommenden Nachkriegswahlen und die politische Zukunft Netanyahus geht.
Das Corpus Delicti ist ein Foltervideo und dessen rechtlich illegale Weitergabe an die Öffentlichkeit. Die Militärstaatsanwältin, die für die Weitergabe die Verantwortung übernommen hat, wurde verhaftet. Die Regierung von Netanyahu ist fuchsteufelswild über den „Verrat“ und unpatriotischen Dolchstoß gegen das tapfere Militär. Es ist Öl ins Feuer von Netanyahus Kampagne gegen die „Übermacht“ der Justiz, steht er doch selbst vor Gericht. Er nannte die Weitergabe des Foltervideos „die schlimmste PR-Attacke aller Zeiten gegen Israel“. Verteidigungsminister Katz warf der Militärstaatsanwältin vor, antisemitische Verschwörungen zu verbreiten.
Bleibt die Frage: Wie kann es sein, dass die Weitergabe des Foltervideos der Skandal ist und nicht dessen Inhalt? Da muss man schon Sorge haben über den inneren Kompass Israels.
Nach Gaza freigelassene Palästinenser im Austausch gegen Geiseln berichten und zeigen die Spuren von schweren Misshandlungen. Israels Militär verweist auf Untersuchungen zur Durchsetzung rechtsstaatlicher Zustände. So stünden fünf Reservisten wegen Fehlverhaltens vor Gericht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.