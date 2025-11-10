Angriff auf Laudas Witwe: Erbstreit ohne Anstand

Wo Geld ist, gibt es auch Kampf. Und nicht selten geht im Kampf der Anstand verloren. Zwischen Niki Laudas Witwe und der Privatstiftung Lauda wütet seit dem Tod der Formel-1-Legende 2019 ein Erbstreit.
Der am Wochenende seinen bisherigen Tiefpunkt erreichte. Nikis Anwalt und Stiftungsvorstand Haig Asenbauer rückte aus, um Birgit Sieberer-Lauda öffentlich zu diffamieren. Mit Aussagen, über die man als Frau und Mutter – und hoffentlich auch als Mann – nur den Kopf schütteln kann: „Alles, was sie verlangt, geht zulasten ihrer eigenen Kinder“, wird Asenbauer in der „Bild“ zitiert. Jeder Betrag, den sie möglicherweise gewinnen und damit der Stiftung entziehen würde, reduziere das Vermögen, das diesen diene.
„Wir sehen es als unsere Pflicht, die Angriffe von Birgit auf das Vermögen ihrer Kinder abzuwehren“, trällert er im „Kurier“. Einige Medien übernahmen die Äußerungen unreflektiert.
Wer müsste besser wissen als Sie, Herr Anwalt, dass es in Österreich ein Erbrecht gibt. Das jeder Witwe einen Pflichtteil garantiert. Ihr Vorstoß ist offenbar so zu verstehen, dass die Frauen auf ihr Erbe verzichten sollten, um den Anteil der Kinder nicht zu schmälern. Geht’s noch?
Birgit Sieberer-Lauda muss sich ihr Recht vor Gericht erkämpfen. Sechs lange Jahre schon. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass sie nicht „erbunwürdig“ ist, wie die Stiftungsseite ebenfalls behauptet hatte. Ihr steht der Pflichtteil aus der Verlassenschaft ihres verstorbenen Mannes Niki Lauda zu. Punkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.