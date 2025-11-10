Angriff auf Laudas Witwe: Erbstreit ohne Anstand

Der am Wochenende seinen bisherigen Tiefpunkt erreichte. Nikis Anwalt und Stiftungsvorstand Haig Asenbauer rückte aus, um Birgit Sieberer-Lauda öffentlich zu diffamieren. Mit Aussagen, über die man als Frau und Mutter – und hoffentlich auch als Mann – nur den Kopf schütteln kann: „Alles, was sie verlangt, geht zulasten ihrer eigenen Kinder“, wird Asenbauer in der „Bild“ zitiert. Jeder Betrag, den sie möglicherweise gewinnen und damit der Stiftung entziehen würde, reduziere das Vermögen, das diesen diene.