Meinl-Reisinger ernennt Benkö zum Nahost-Gesandten

Benkö ist seit 25 Jahren im diplomatischen Dienst. Er war unter anderem österreichischer Botschafter in der Ukraine, in Georgien und in Lettland. Zudem war er als Direktor des Österreichischen Kulturforums in Tel Aviv sowie als politischer Berater bei der UNO-Mission im Kosovo tätig. Nach ihrem Amtsantritt im März holte Meinl-Reisinger den damaligen Botschafter in der Ukraine als ihren Kabinettschef ins Außenministerium. Diese Position wird er nun mit Jahresende aufgeben.