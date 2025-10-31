Kärntner Frauen arbeiten bis zum Jahresende gratis

„Es liegt ein Fehler im System, denn es ist offensichtlich, dass Frauen mehr unbezahlte Arbeit – etwa Care Arbeit – leisten, weniger verdienen und am Ende ihres Lebens kleinere Pensionen haben“, betont Schaunig. Bei der Care Arbeit kann es sich beispielsweise um die Pflege von Kindern oder Angehörigen handeln. Für diese unbezahlte Arbeit unterbrechen Frauen oft ihre Erwerbstätitgkeit oder arbeiten in Teilzeit, was sich einerseits negativ auf den Lohn und in weiterer Folge auf die Pension auswirkt.