KI-Hetze: Anzeige gegen Wilders-Abgeordnete

Wilders distanziert sich

Der Populist Wilders distanzierte sich von den Bildern und entschuldigte sich bei Timmermans. Diese Bilder seien „unangemessen und unerhört“, schrieb er auf X. Ob der Fall noch Folgen für die beiden Abgeordneten hat, sagte er aber nicht. Beide stehen auf der Kandidatenliste der Partei für die Wahl.