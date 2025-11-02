„Eltern waren so stolz – sie hätten fast geweint“

Emir Karic lebt momentan seinen Traum! Der Verteidiger avancierte vom Dauerreservisten zum Dauerbrenner bei Sturm. Ein Märchen, das wohl nur der Fußball schreiben kann. Mit der Einberufung ins Nationalteam wurde der nächste Traum wahr. Das richtige Extra-Doping für den ewigen Hit am Sonntag gegen Rapid.
Diese Geschichten schreibt nur der Fußball! Noch letzte Saison war Sturms Ersatzbank der treue Begleiter von Emir Karic, davon kann längst keine Rede mehr sein. Der Verteidiger mauserte sich im neuen Spieljahr beim Meister zum Dauerbrenner, stand bisher in jedem Spiel in der Startelf. „So schnell kann es im Fußball gehen“, lacht der Linzer, der zurzeit auf Wolke sieben schwebt.
