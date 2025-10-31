Erfolgsklub von Super-Mäzen im doppelten Formtief

Der Trauner Verein von Super-Mäzen Franz Grad ist erfolgsverwöhnt. Gewinnen ist bei den beiden Mannschaft von ASKÖ Oedt (Regionalliga) und Oedt 1b (OÖ-Liga) obligat, Niederlagen werden vom Multi-Spediteur oft nur zähneknirschend nicht akzeptiert. Während die Regionalliga-Truppe zuletzt zwei 0:1-Pleiten gegen Wallern und Gurten einstecken musste, geht’s dem 1b-Team in der OÖ-Liga noch schlechter: Fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen! „Ich habe nach jedem Match Kontakt mit Franz Grad. Er ist nicht zufrieden und wir auch nicht“, so Sportchef Gerald Baumgartner.