Erfolgsklub von Super-Mäzen im doppelten Formtief

ASKÖ Oedt steckt sowohl mit der Regionalliga-Mannschaft, als auch mit dem OÖ-Liga-Team in der Ergebniskrise – insgesamt sieben Niederlagen in den letzten zwölf Spielen. Kein Wunder, dass Boss Franz Grad unzufrieden ist. Gegen Micheldorf und Weiz soll jetzt der Turnaround geschafft werden.
Der Trauner Verein von Super-Mäzen Franz Grad ist erfolgsverwöhnt. Gewinnen ist bei den beiden Mannschaft von ASKÖ Oedt (Regionalliga) und Oedt 1b (OÖ-Liga) obligat, Niederlagen werden vom Multi-Spediteur oft nur zähneknirschend nicht akzeptiert. Während die Regionalliga-Truppe zuletzt zwei 0:1-Pleiten gegen Wallern und Gurten einstecken musste, geht’s dem 1b-Team in der OÖ-Liga noch schlechter: Fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen! „Ich habe nach jedem Match Kontakt mit Franz Grad. Er ist nicht zufrieden und wir auch nicht“, so Sportchef Gerald Baumgartner.
