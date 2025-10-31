Millionenpleite bei Linzer Solarunternehmen

Ein weiteres Unternehmen musste am Freitag Konkurs anmelden. Diesmal traf es die Sun Contracting Austria GmbH samt ihrer vier Tochtergesellschaften. Insgesamt stehen fast 47 Millionen Euro Passiva nicht einmal 17 Millionen Euro Aktiva gegenüber. Betroffen sind 33 Mitarbeiter.
Wirtschaftliche Verschlechterung, teilweise negative Strompreise, hohe Zinsen und Inflation gibt die Unternehmensgruppe Sun Contracting Austria GmbH als Gründe für ihren Insolvenzantrag an. Die Firmengruppe mit Sitz in Linz, deren Alleingesellschafterin die Sun Contracting AG mit Sitz in Liechtenstein ist, bot für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Kommunen und private Haushalte umfangreiche Photovoltaik- und Energielösungen an.
Fünf Unternehmen betroffen
Am Freitag allerdings reichte die Unternehmensgruppe einen Konkursantrag beim Landesgericht Linz ein, wie Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform berichtete. Verteilt auf die fünf Unternehmen Sun Contracting Austria GmbH, Sun Contracting Norica Plus GmbH, Sun Contracting Engineering GmbH, Sun Contracting Projekt GmbH und Sun Contracting Solutions GmbH sind 33 Mitarbeiter betroffen.
Keine Weiterführung
Insgesamt stehen 46,98 Millionen Euro Passiva 16,65 Millionen Euro Aktiva gegenüber. Die Antragstellerinnen streben mangels positiver Fortführungsprognose keine Unternehmensfortführung oder Sanierung an. Der derzeitige Stand lässt keine seriöse Prognose der zu erwartenden Quote für die Gläubiger zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.