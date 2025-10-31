Vorteilswelt
Keine Fortführung

Millionenpleite bei Linzer Solarunternehmen

Oberösterreich
31.10.2025 16:30
Auch die Solar-Branche ist unter Druck (Symbolbild)
Auch die Solar-Branche ist unter Druck (Symbolbild)(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Ein weiteres Unternehmen musste am Freitag Konkurs anmelden. Diesmal traf es die Sun Contracting Austria GmbH samt ihrer vier Tochtergesellschaften. Insgesamt stehen fast 47 Millionen Euro Passiva nicht einmal 17 Millionen Euro Aktiva gegenüber. Betroffen sind 33 Mitarbeiter. 

0 Kommentare

Wirtschaftliche Verschlechterung, teilweise negative Strompreise, hohe Zinsen und Inflation gibt die Unternehmensgruppe Sun Contracting Austria GmbH als Gründe für ihren Insolvenzantrag an. Die Firmengruppe mit Sitz in Linz, deren Alleingesellschafterin die Sun Contracting AG mit Sitz in Liechtenstein ist, bot für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Kommunen und private Haushalte umfangreiche Photovoltaik- und Energielösungen an.

Fünf Unternehmen betroffen
Am Freitag allerdings reichte die Unternehmensgruppe einen Konkursantrag beim Landesgericht Linz ein, wie Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform berichtete. Verteilt auf die fünf Unternehmen Sun Contracting Austria GmbH, Sun Contracting Norica Plus GmbH, Sun Contracting Engineering GmbH, Sun Contracting Projekt GmbH und Sun Contracting Solutions GmbH sind 33 Mitarbeiter betroffen.

Keine Weiterführung
Insgesamt stehen 46,98 Millionen Euro Passiva 16,65 Millionen Euro Aktiva gegenüber. Die Antragstellerinnen streben mangels positiver Fortführungsprognose keine Unternehmensfortführung oder Sanierung an. Der derzeitige Stand lässt keine seriöse Prognose der zu erwartenden Quote für die Gläubiger zu.

