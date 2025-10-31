Millionenpleite bei Linzer Solarunternehmen

Wirtschaftliche Verschlechterung, teilweise negative Strompreise, hohe Zinsen und Inflation gibt die Unternehmensgruppe Sun Contracting Austria GmbH als Gründe für ihren Insolvenzantrag an. Die Firmengruppe mit Sitz in Linz, deren Alleingesellschafterin die Sun Contracting AG mit Sitz in Liechtenstein ist, bot für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Kommunen und private Haushalte umfangreiche Photovoltaik- und Energielösungen an.