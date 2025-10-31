Alte Klassiker und auch einige neue Experimente

„Werden wohl keine Bauarbeiter verköstigen“

Roither und Gintenreiter bieten Vorspeisen von 7-19 Euro an, für ein Hauptgericht sollen 40 Euro eine Grenze sein, die nicht überschritten werden soll. „Wahrscheinlich werden wir keine Bauarbeiten verköstigen und gute Qualität kostet halt“, so Roither. Der sich wünscht, dass Essen gehen wieder mehr geschätzt wird und auf regionale Produzenten setzt. Die beiden haben auch einiges vorzuweisen. Roither kochte unter anderem im Mühltalhof, im Hotel Arlberg in Lech oder als Küchenchef im „Das Anton“. Zuletzt war er Sous-Chef in der Huberei. Gintenreiter zeigte bis vor kurzem noch im Rosso in der Weingartshofstraße sein Können und war davor als Sous-Chef im Pariser Sternerestaurant Vantre und im Gasthaus Rahofer in Kronstorf im Einsatz. In der Bergdiele finden 35-45 Personen Platz für ein gutes Essen, die Terrasse ist für 50 Leute überdacht.