Alte Klassiker und auch einige neue Experimente

Nächsten Mittwoch öffnet die Bergdiele in Leonding wieder ihre Pforten. David Roither und Florian Gintenreiter setzten auf Wirtshausküche. Es gibt Beuschel, aber auch Jakobsmuscheln.
„Wir wollten uns beide selbstständig machen, haben uns im Sommer die Bergdiele angeschaut und daraufhin entschieden, es gemeinsam zu probieren. Die Ausgangslage ist ideal, Küche und Barbereich waren vorhanden, wir haben also weniger Startkapital gebraucht, was natürlich ein Riesenvorteil ist.“ David Roither und Florian Gintenreiter stürzen sich ab Mittwoch in ein neues Abenteuer, wollen der Bergdiele in Leonding wieder Glanz verleihen. Mit alten Klassikern, aber auch neuen Experimenten. Es wird Wirtshausküche mit Beuschel, Schnitzel, Alt Wiener Backfleisch mit Kartoffel-Vogerlsalat oder ein Gansl angeboten, am Abend aber auch gerne Jakobsmuscheln serviert. Also Haubenniveau! „Wir wollen ja auch zeigen, was wir können und uns nicht einschränken“, lacht das Duo. Es soll ein Wirtshaus für alle werden, betonen die beiden im Gespräch mit der „Krone“.
„Werden wohl keine Bauarbeiter verköstigen“
Roither und Gintenreiter bieten Vorspeisen von 7-19 Euro an, für ein Hauptgericht sollen 40 Euro eine Grenze sein, die nicht überschritten werden soll. „Wahrscheinlich werden wir keine Bauarbeiten verköstigen und gute Qualität kostet halt“, so Roither. Der sich wünscht, dass Essen gehen wieder mehr geschätzt wird und auf regionale Produzenten setzt. Die beiden haben auch einiges vorzuweisen. Roither kochte unter anderem im Mühltalhof, im Hotel Arlberg in Lech oder als Küchenchef im „Das Anton“. Zuletzt war er Sous-Chef in der Huberei. Gintenreiter zeigte bis vor kurzem noch im Rosso in der Weingartshofstraße sein Können und war davor als Sous-Chef im Pariser Sternerestaurant Vantre und im Gasthaus Rahofer in Kronstorf im Einsatz. In der Bergdiele finden 35-45 Personen Platz für ein gutes Essen, die Terrasse ist für 50 Leute überdacht.
