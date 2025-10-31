Vorteilswelt
Mit Heli ins Spital

Frau stürzte auf Bauernhof in Futterluke

Oberösterreich
31.10.2025 14:33
Die Frau kam mit dem Hubschrauber ins Spital (Symbolbild)
Die Frau kam mit dem Hubschrauber ins Spital (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf einem Bauernhof unweit von Linz. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert, weil eine Frau in einen Schacht gestürzt sei. Dieser entpuppte sich als Futterluke. Die Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum in Linz geflogen.

Eine Frau wurde in Holzwinden bei einem Unfall schwer verletzt. Sie war auf einem Bauernhof durch eine Futterluke gefallen. Erste Befürchtungen, sie sei in einen Schacht gefallen, bewahrheiteten sich zum Glück nicht, weshalb die vier alarmierten Feuerwehren wieder umkehrten.

Mit Hubschrauber in Schockraum
Die 59-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 in den Schockraum des Linzer Unfallkrankenhauses geflogen. 

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
