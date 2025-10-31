Frau stürzte auf Bauernhof in Futterluke

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf einem Bauernhof unweit von Linz. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert, weil eine Frau in einen Schacht gestürzt sei. Dieser entpuppte sich als Futterluke. Die Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum in Linz geflogen.
Eine Frau wurde in Holzwinden bei einem Unfall schwer verletzt. Sie war auf einem Bauernhof durch eine Futterluke gefallen. Erste Befürchtungen, sie sei in einen Schacht gefallen, bewahrheiteten sich zum Glück nicht, weshalb die vier alarmierten Feuerwehren wieder umkehrten.
Mit Hubschrauber in Schockraum
Die 59-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 in den Schockraum des Linzer Unfallkrankenhauses geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.