Frau stürzte auf Bauernhof in Futterluke

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf einem Bauernhof unweit von Linz. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert, weil eine Frau in einen Schacht gestürzt sei. Dieser entpuppte sich als Futterluke. Die Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum in Linz geflogen.