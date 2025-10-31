„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die hübsche Katze Minnos ist eine zweijährige Europäische Langhaar-Katze und wartet im Tierheim auf ein passendes Zuhause. Sie ist freundlich, verschmust und sucht aktiv die Nähe zu Menschen – also eine echte kleine Charmeurin. Von ihren Artgenossen ist sie allerdings kein großer Fan, weshalb sie als Einzelkatze am glücklichsten ist. Weil Minnos Spaziergänge in der Natur liebt, ist sicherer Freigang Voraussetzung für eine Vermittlung.

Tel.: 0732/247887.