„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Der sechsjährige Pit Bull-Rüde River sucht hundeerfahrene Menschen ohne Kinder, die ihm eine klare Führung aufzeigen. Mit den meisten Hündinnen ist er verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Auch fremden Menschen gegenüber zeigt sich River zu Beginn eher skeptisch. Der Rüde ist aktiv, lernfreudig und hat mit seiner Patin bereits große Fortschritte gemacht.
Tel.: 0732/247887.
Die beiden Nymphensittiche Storm und Snow kamen unabhängig voneinander als Findlinge ins Tierheim und haben sich schließlich dort kennengelernt. Mittlerweile ist das Duo so zusammengeschweißt, dass es nur noch zu zweit vergeben wird. Wer schenkt dem süßen Pärchen ein artgerechtes Zuhause? Tel.: 0732/247887.
Die Malteserfreunde Maxi (7 Jahre, 3 Monate) und Teddy (6 Jahre, 11 Monate) wünschen sich einen Platz bei liebevollen Menschen. Im neuen Zuhause sollten sich keine Kinder befinden, da die beiden Rüden eher Ruhe und Beständigkeit schätzen. Gemütliche Spaziergänge und ausgiebige Kuscheleinheiten genießen sie sehr. Aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen sollten sie körperlich geschont werden – dafür schenken sie umso mehr Liebe und Dankbarkeit. Tel.: 0732/247887.
Leni (am Bild) wurde 2023 geboren und sucht gemeinsam mit Bruder Lennox ein warmes Bettchen bei Katzenfreunden. Nach kurzer Eingewöhnungszeit genießen die beiden jede Streicheleinheit und sind dankbar für jegliche Zuneigung. Auch Kindern gegenüber sind sie sehr aufgeschlossen. Tel.: 0664/8485571.
Hündin Raika (6 Jahre) sprüht vor Lebensfreude und Charme. Sie versteht sich prima mit Rüden, muss aber noch Erziehung und Leinentraining sowie das Alleinebleiben lernen. Gesucht werden hundeerfahrene Menschen, die ihr Sicherheit und Stabilität bieten. Tel.: 0732/247887.
Die beiden männlichen Widderkaninchen Guacamole und Avocado (am Bild) sind etwa drei Monate alt und werden nach ihrer Kastration vermittelt. Die beiden Kaninchenkinder sind neugierig, frech und erkunden interessiert ihre Umgebung. Menschen begegnen sie rasch aufgeschlossen. Ein artgerechtes Zuhause mit viel Platz zum Hoppeln und Entdecken wird gesucht.
Tel.: 0732/247887.
Die hübsche Katze Minnos ist eine zweijährige Europäische Langhaar-Katze und wartet im Tierheim auf ein passendes Zuhause. Sie ist freundlich, verschmust und sucht aktiv die Nähe zu Menschen – also eine echte kleine Charmeurin. Von ihren Artgenossen ist sie allerdings kein großer Fan, weshalb sie als Einzelkatze am glücklichsten ist. Weil Minnos Spaziergänge in der Natur liebt, ist sicherer Freigang Voraussetzung für eine Vermittlung.
Tel.: 0732/247887.
