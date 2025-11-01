So gelingt der Weg über die Regenbogenbrücke

Manchmal kann man nicht mehr heilen, aber noch helfen. Wenn Tiere gehen müssen, bedeutet Palliativmedizin: Nicht loslassen, sondern liebevoll halten – bis sie selbst bereit sind. Der betagte Rüde „Camillo“ zeigt mit seinem Frauchen, wie man den Lebensabend nach 18 Hundejahren lebensfroh meistert.