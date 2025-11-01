So gelingt der Weg über die Regenbogenbrücke

Manchmal kann man nicht mehr heilen, aber noch helfen. Wenn Tiere gehen müssen, bedeutet Palliativmedizin: Nicht loslassen, sondern liebevoll halten – bis sie selbst bereit sind. Der betagte Rüde „Camillo“ zeigt mit seinem Frauchen, wie man den Lebensabend nach 18 Hundejahren lebensfroh meistert.
Arthrose, Herzprobleme, Tumor am Hinterlauf … Die Aufzählung von Tierarzt Manfred del Fabro wird immer länger, als er der „Krone“ Tierecke die Krankenakte von „Camillo“ vorliest. Der Appenzeller Sennenhund ist der älteste Patient in der Praxis am Kurpark Oberlaa und gilt mit seinen 18 Jahren zu Recht als rüstiger Methusalem.
