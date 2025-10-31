Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwäne infiziert

Die Vogelgrippe ist in Oberösterreich angekommen

Oberösterreich
31.10.2025 12:10
Noch gilt für Geflügel keine Stallpflicht.
Noch gilt für Geflügel keine Stallpflicht.(Bild: Eissler Philip)

Geflügelbauer im Land haben die Situation in den letzten Wochen wohl genau beobachtet. Nun ist eingetreten, was fast zu befürchten war: Nach bestätigten Vogelgrippefällen in Kärnten und Niederösterreich ist das Virus in Oberösterreich angekommen. Vier Schwäne in Enns sind daran verstorben.

0 Kommentare

Bei den vier toten Wasservögeln in Enns wurde bereits nachgewiesen, dass sie mit dem Aviärer-Influenza-Virus infiziert gewesen waren. Zuvor hat es schon in Kärnten und Niederösterreich Vogelgrippe-Fälle bei Wildvögeln gegeben.

„Erhöhtes Risiko“
Mit der sogenannten Herbstmigration von Zugvögeln sei mit weiteren Ausbrüchen zu rechnen, so die Landwirtschaftskammer OÖ. Das Gesundheitsministerium hat reagiert und Österreich mit 3. November als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“ eingestuft. Geflügel darf nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden.

Hygiene wichtig
Es gilt zwar (noch) keine Stallpflicht, aber das Geflügel muss „bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln“, etwa durch Netze, geschützt werden, so die Vorgaben. Die Fütterung und Tränkung der Tiere hat im Stall oder unter einem Unterstand zu erfolgen. Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften seien mit „besonderer Sorgfalt“ zu reinigen und zu desinfizieren. Wenn das Geflügel weniger frisst und trinkt, Hennen weniger Eier legen oder vermehrt Tiere sterben, ist verpflichtend die zuständige Behörde zu informieren.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OberösterreichKärntenNiederösterreichEnns
Virus
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
111.933 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.336 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
86.029 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Mehr Oberösterreich
Rund drei Prozent mehr
Bier dürfte schon bald empfindlich teurer werden
Eröffnung Bergdiele
Alte Klassiker und auch einige neue Experimente
Schwäne infiziert
Die Vogelgrippe ist in Oberösterreich angekommen
Krone Plus Logo
Krieg, Zölle, Teuerung
Wie sollte man in diesen Zeiten am besten sparen?
Abriss nach 70 Jahren
Kult-Beisl darf nach langer Suche endlich umziehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf