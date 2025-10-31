Die Vogelgrippe ist in Oberösterreich angekommen

Geflügelbauer im Land haben die Situation in den letzten Wochen wohl genau beobachtet. Nun ist eingetreten, was fast zu befürchten war: Nach bestätigten Vogelgrippefällen in Kärnten und Niederösterreich ist das Virus in Oberösterreich angekommen. Vier Schwäne in Enns sind daran verstorben.
Bei den vier toten Wasservögeln in Enns wurde bereits nachgewiesen, dass sie mit dem Aviärer-Influenza-Virus infiziert gewesen waren. Zuvor hat es schon in Kärnten und Niederösterreich Vogelgrippe-Fälle bei Wildvögeln gegeben.
„Erhöhtes Risiko“
Mit der sogenannten Herbstmigration von Zugvögeln sei mit weiteren Ausbrüchen zu rechnen, so die Landwirtschaftskammer OÖ. Das Gesundheitsministerium hat reagiert und Österreich mit 3. November als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“ eingestuft. Geflügel darf nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden.
Hygiene wichtig
Es gilt zwar (noch) keine Stallpflicht, aber das Geflügel muss „bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln“, etwa durch Netze, geschützt werden, so die Vorgaben. Die Fütterung und Tränkung der Tiere hat im Stall oder unter einem Unterstand zu erfolgen. Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften seien mit „besonderer Sorgfalt“ zu reinigen und zu desinfizieren. Wenn das Geflügel weniger frisst und trinkt, Hennen weniger Eier legen oder vermehrt Tiere sterben, ist verpflichtend die zuständige Behörde zu informieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.