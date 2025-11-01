Wo Salzburg sparen kann, ohne bei Pflege zu kürzen

Das Land Salzburg streicht als einziges Bundesland in Österreich den Pflegern den Bonus. 130 Euro pro Monat landen so weniger auf dem Konto. Der Aufschrei ist groß, die Landesregierung rund um Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vize Marlene Svazek (FPÖ) bleibt hart. Auch ein bereits verhandeltes Gehaltspaket für die Angestellten in den Landeskliniken wird nicht kommen.