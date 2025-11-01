Wo Salzburg sparen kann, ohne bei Pflege zu kürzen

In Salzburg wird gespart – knallhart greift die Landesregierung dabei auch dem so wichtigen Pflegepersonal in die Tasche. Dabei ginge es auch anders. Die „Krone“ hat sechs Spartipps für die schwarz-blaue Koalition, bei denen man nicht bei der Pflege sparen müsste.
Das Land Salzburg streicht als einziges Bundesland in Österreich den Pflegern den Bonus. 130 Euro pro Monat landen so weniger auf dem Konto. Der Aufschrei ist groß, die Landesregierung rund um Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vize Marlene Svazek (FPÖ) bleibt hart. Auch ein bereits verhandeltes Gehaltspaket für die Angestellten in den Landeskliniken wird nicht kommen.
