Bier dürfte schon bald empfindlich teurer werden

Endpreis hängt von Handel und Gastro ab

Außerdem gebe es „deutliche Preissteigerungen im Transportbereich und bei einzelnen Rohstoffen“. Trotz „erheblicher interner Effizienzmaßnahmen und Prozessoptimierungen“ könne man die Kostensteigerungen nicht abfedern, so der Braukonzern. Wie viel von der Erhöhung bei den Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt bzw. beim Wirten ankommen wird, hängt letztlich von den Handelsketten und den Gastronomiebetrieben ab.