Spitalspläne vor Enthüllung, Nerven liegen blank

Zwei Tage noch, dann stellt die steirische Landesregierung die Spitalspläne für die kommenden fünf Jahre vor. Aus dem Ausseerland und dem Raum Radkersburg gibt es schon jetzt heftigen Widerstand. Währenddessen sickern immer mehr Details des Geheimpapiers durch.
Der am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in den Raum gestellte Aktionismus der Ausseer ließ nicht lange auf sich warten. Freitagvormittag wurden die Büros von FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, aber auch die Leserbrief-Abteilungen diverser Tageszeitungen mit Dutzenden Mails geflutet. Alle Absender sprechen sich für den Erhalt des LKH Bad Aussee aus.
