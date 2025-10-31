Kult-Beisl darf nach langer Suche endlich umziehen

Eröffnung im Frühsommer

Nun sind alle Mieter ausgezogen, ab November wird das einstöckige Wohnhaus in die neue Baumgartner Stub’n umgebaut. „Die Eröffnung ist für den Frühsommer geplant“, erklärt Michael Huemer von der Lawog. Das Lokal wird mit ungefähr 190 Quadratmetern gleich groß bleiben. „Wichtig ist, dass der Flair der alten Gaststube erhalten bleibt und sich die vielen Stammgäste auf Anhieb wieder wohl fühlen“, ergänzt Oliver Breidt, Gebietsleiter der Baumgartner Brauerei. Auch der kleine, südseitige Gastgarten bleibt erhalten. Stadtrat Schäfer: „Ich freue mich schon auf die Eröffnungsfeier. Selbstverständlich kommt von mir eine Bierspende.“