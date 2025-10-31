Vorteilswelt
Abriss nach 70 Jahren

Kult-Beisl darf nach langer Suche endlich umziehen

Oberösterreich
31.10.2025 10:05
Ewelina Gierszewska freut sich aufs neue Beisl. Bei der Suche nach einem neuen Lokal (li.) ...
Ewelina Gierszewska freut sich aufs neue Beisl. Bei der Suche nach einem neuen Lokal (li.) halfen der Wirtin Oliver Breidt, Ralph Schäfer und Michael Huemer (v. li.).(Bild: Wenzel Markus)

Seit sieben Jahrzehnten ist die Baumgartner-Stub‘n in Wels ein beliebter Treffpunkt für viele Pernauer. Weil die Lawog aber in der Siedlung alle Häuser umbaut, wird auch das Gebäude des Kult-Beisls abgerissen. Das Aus drohte. Nach zwei Jahren konnte aber nun ein neuer Standort gefunden werden. 

0 Kommentare

Gut Ding braucht Weile! Dieses Sprichwort trifft auch auf den Umzug der Baumgartner Stub’n im Welser Stadtteil Pernau zu. Wie berichtet, modernisiert die Lawog in der Siedlung alle Häuser. In einem der in die Jahre gekommenen Gebäude ist auch das Kult-Beisl eingemietet.

Bei der Suche nach einem neuen Lokal halfen der Wirtin Oliver Breidt, Ralph Schäfer und Michael ...
Bei der Suche nach einem neuen Lokal halfen der Wirtin Oliver Breidt, Ralph Schäfer und Michael Huemer (v. li.).(Bild: AF)

Die Umbaupläne sind schon länger bekannt, weshalb Pächterin Ewelina Gierszewska sowie die Wohnbaugenossenschaft und die Stadt seit 2023 auf der Suche nach einem neuen Standort waren. „Wir hatten von Anfang an ein nur wenige Meter entferntes Haus der Lawog ins Auge gefasst. Das Problem waren die Bewohner, die unbefristete Mietverträge hatten. Die Suche nach neuen Wohnungen für sie gestaltete sich ziemlich schwierig“, blickt der für die Stadtteilentwicklung zuständige FP-Stadtrat Ralph Schäfer auf zwei turbulente Jahre zurück.

Eröffnung im Frühsommer
Nun sind alle Mieter ausgezogen, ab November wird das einstöckige Wohnhaus in die neue Baumgartner Stub’n umgebaut. „Die Eröffnung ist für den Frühsommer geplant“, erklärt Michael Huemer von der Lawog. Das Lokal wird mit ungefähr 190 Quadratmetern gleich groß bleiben. „Wichtig ist, dass der Flair der alten Gaststube erhalten bleibt und sich die vielen Stammgäste auf Anhieb wieder wohl fühlen“, ergänzt Oliver Breidt, Gebietsleiter der Baumgartner Brauerei. Auch der kleine, südseitige Gastgarten bleibt erhalten. Stadtrat Schäfer: „Ich freue mich schon auf die Eröffnungsfeier. Selbstverständlich kommt von mir eine Bierspende.“ 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Oberösterreich

