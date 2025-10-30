Wehrpflicht – aber ordentlich!

ANDERERSEITS wäre es hoch an der Zeit, so etwas wie ein Bürgerjahr für alle jungen Staatsbürger einzuführen, in dessen Rahmen die Wehrpflicht für die jungen Männer bestünde und ein freiwilliger Wehrdienst für junge Frauen. Wobei jene Männer, die aus wirklichen Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigern, wie auch die jungen Frauen im Bereich des Zivildienstes und des Zivilschutzes ihre Bürgerpflicht leisten könnten.