Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wehrpflicht – aber ordentlich!

Kolumnen
30.10.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Erst vor wenigen Jahren haben sich die Österreicher mit deutlicher Mehrheit für die Wehrpflicht ausgesprochen. Und spätestens nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs ist uns auch klar geworden, dass unsere Armee mehr sein muss als nur eine Hilfs-Feuerwehr bei Naturkatastrophen.

Daher werden wir nicht umhinkommen, die Wehrdienstzeit wieder auf ein vernünftiges Maß zu verlängern und das Milizsystem zu reanimieren.

EINERSEITS scheuen sich nun die verantwortlichen Politiker, unpopuläre Maßnahmen zu treffen. Und die Verlängerung des Wehrdienstes, oder gar die Einführung der Wehrpflicht auch für Frauen, wäre bei den Betroffenen wenig populär. So wie überhaupt kaum 15 Prozent der jungen Österreicher bereit wären, ihre Heimat mit der Waffe zu verteidigen.

ANDERERSEITS wäre es hoch an der Zeit, so etwas wie ein Bürgerjahr für alle jungen Staatsbürger einzuführen, in dessen Rahmen die Wehrpflicht für die jungen Männer bestünde und ein freiwilliger Wehrdienst für junge Frauen. Wobei jene Männer, die aus wirklichen Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigern, wie auch die jungen Frauen im Bereich des Zivildienstes und des Zivilschutzes ihre Bürgerpflicht leisten könnten.

Aber wie heißt es doch bei Grillparzer über Österreich: „Auf halben Wegen und zu halber Tat mit halben Mitteln zauderhaft zu streben“

Und so wird es wohl auch diesmal bei der Reform des Wehrdienstes sein.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
179.484 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.285 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.705 mal gelesen
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wehrpflicht – aber ordentlich!
„Krone“-Kolumne
Der Tanz mit den Toten
„Krone“-Kommentar
Europa in der Zwickmühle
„Krone“-Kommentar
Liebe Politiker, wollt ihr nicht auch Helden sein?
„Krone“-Kommentar
Merz, Stocker und das Stadtbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf