Irre! Bobfahrer verliert alle drei Anschieber

Treichl mit seiner Crew Vierter

Sehr wohl komplett kam dagegen Österreich I mit Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber ins Ziel. Am Ende landete man gemeinsam mit der Crew von Patrick Baumgartner aus Italien ex aequo auf Rang vier. Die Gold-Medaille holte sich der Deutsche Adam Ammour. Der Steirer Jakob Mandlbauer landete mit seiner Mannschaft auf dem elften Rang.