Slapstick bei der EM

Irre! Bobfahrer verliert alle drei Anschieber

Wintersport
11.01.2026 16:36
Sieht man auch nicht aller Tage – ein Viererbob mit „verlorengegangenen“ Anschiebern ...
Sieht man auch nicht aller Tage – ein Viererbob mit „verlorengegangenen" Anschiebern ...(Bild: x.com/DenikSport)

Was für ein kurioses Malheur bei den Bob-Europameisterschaften in St. Moritz in der Schweiz: US-Pilot Kristopher Horn hat beim Start ins Viererbob-Rennen alle seine Anschieber verloren!

0 Kommentare

Einer nach dem anderen purzelte schon in den ersten Fahr-Sekunden in den Eiskanal, am Ende musste Horn den rund 210 Kilogramm schweren Viererbob und sich selbst ohne Bremser (!) alleine heil ins Ziel bringen.

Horn als unfreiwilliger Monobob-Fahrer
Was er immerhin auch schaffte, denn sich des Verlusts seiner Mannschaft – bestehend aus Ryan Rager, Hunter Powell und Caleb Furnell – gewiss, rutschte er von der Piloten-Position nach hinten, um selbst als Ersatz-Bremser einzugreifen.

Der unfreiwillige Monobob-Fahrer Kristopher Horn
Der unfreiwillige Monobob-Fahrer Kristopher Horn(Bild: GEPA)

In der Ergebnisliste landete der von Horn gesteuerte Bob trotz der famosen fahrerischen Leistung übrigens nicht: Dafür hätten alle vier Insassen des Viererbobs bei der Zieldurchfahrt im Bob sein müssen ...

Treichl mit seiner Crew Vierter
Sehr wohl komplett kam dagegen Österreich I mit Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber ins Ziel. Am Ende landete man gemeinsam mit der Crew von Patrick Baumgartner aus Italien ex aequo auf Rang vier. Die Gold-Medaille holte sich der Deutsche Adam Ammour. Der Steirer Jakob Mandlbauer landete mit seiner Mannschaft auf dem elften Rang.

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
