Nach Rückschlag: Hirscher probiert neuen Sport aus

Denkt er dabei gar an Ester Ledecka, die 2018 sowohl im Super-G als auch im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder Olympiasiegerin wurde? Wohl kaum!

„Ich werde weitertrainieren“

Hirscher hat seinen Traum vom Comeback noch nicht abgeschrieben. „Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr“, sagte er am Freitag.