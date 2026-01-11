Nach Rückschlag: Hirscher probiert neuen Sport aus

Am Freitag verkündete Marcel Hirscher, dass er auf Olympia verzichten muss und in diesem Winter auch nicht mehr in den Weltcup zurückkehren wird. Dafür schnallte der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger offenbar erstmals das Snowboard an.
„Manchmal muss man etwas Neues ausprobieren“, schrieb der 36-jährige Salzburger neben ein Foto auf Instagram, das ihn beim Boarden im Tiefschnee zeigt.
Denkt er dabei gar an Ester Ledecka, die 2018 sowohl im Super-G als auch im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder Olympiasiegerin wurde? Wohl kaum!
„Ich werde weitertrainieren“
Hirscher hat seinen Traum vom Comeback noch nicht abgeschrieben. „Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr“, sagte er am Freitag.
Der Ski-Star hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.
