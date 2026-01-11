Postfuchs mit Paketrekord dank Online-Shops & Co.

Heimischer Börsenkonzern stellte im Vorjahr unglaubliche 232 Millionen Sendungen zu – jeder Österreicher erhielt umgerechnet rund 25 Pakete, der Boom dürfte weiter anhalten ...
Österreich im Packerlfieber! Die heimische Post legte im Jahr 2025 einen neuen Rekord hin: 232 Millionen Pakete wurden allein hierzulande zugestellt – ein Plus von 3,5 Prozent. Umgerechnet bekam damit jede Österreicherin und jeder Österreicher zwischen Boden- und Neusiedler See mehr als 25 Pakete direkt vor die eigene Tür geliefert.
Besonders eindrücklich: Im Dezember verteilten die Postler unglaubliche Tageshöchstwerte von bis zu 1,65 Millionen Paketen. Und das war noch längst nicht alles. Als gesamte Unternehmensgruppe knackte man erneut die Mega-Marke von über einer halben Milliarde Paketen: „Mit diesen Zahlen setzen wir erneut ein sehr starkes Statement“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und seines Zeichens auch Paket-Vorstand.
Die Post sei als integrierte Logistikgruppe „hervorragend aufgestellt“ – von Österreich über Südost- und Osteuropa bis in die Türkei.
Landauf, landab – Postler zeigen Höchstleistung
International brummt das Geschäft laut veröffentlichter Zahlen ebenfalls: 279 Millionen Sendungen wurden außerhalb Österreichs befördert. Insgesamt erreicht der Gelbe Riese damit rund 150 Millionen Empfänger in 13 Ländern.
Egal, ob Online-Shopping oder E-Commerce, das Geschäft läuft anscheinend blendend – auch im heurigen Jahr soll diese Entwicklung weitergehen. Ein Ende des Booms ist kaum abzusehen, sehr zum Leidwesen des stationären Handels.
