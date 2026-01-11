Vorteilswelt
232 Millionen Stück

Postfuchs mit Paketrekord dank Online-Shops & Co.

Wirtschaft
11.01.2026 16:37
Rund um die Uhr arbeiten die Mitarbeiter der Post an schnellen und zuverlässigen Zustellungen ...
Rund um die Uhr arbeiten die Mitarbeiter der Post an schnellen und zuverlässigen Zustellungen für ihre Kunden.(Bild: Österreichische Post AG/Christian Stemper)

Heimischer Börsenkonzern stellte im Vorjahr unglaubliche 232 Millionen Sendungen zu – jeder Österreicher erhielt umgerechnet rund 25 Pakete, der Boom dürfte weiter anhalten ...

0 Kommentare

Österreich im Packerlfieber! Die heimische Post legte im Jahr 2025 einen neuen Rekord hin: 232 Millionen Pakete wurden allein hierzulande zugestellt – ein Plus von 3,5 Prozent. Umgerechnet bekam damit jede Österreicherin und jeder Österreicher zwischen Boden- und Neusiedler See mehr als 25 Pakete direkt vor die eigene Tür geliefert.

Besonders eindrücklich: Im Dezember verteilten die Postler unglaubliche Tageshöchstwerte von bis zu 1,65 Millionen Paketen. Und das war noch längst nicht alles. Als gesamte Unternehmensgruppe knackte man erneut die Mega-Marke von über einer halben Milliarde Paketen: „Mit diesen Zahlen setzen wir erneut ein sehr starkes Statement“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und seines Zeichens auch Paket-Vorstand.

Die Packerl-Flut nimmt kein Ende, denn die Online-Shops boomen.
Die Packerl-Flut nimmt kein Ende, denn die Online-Shops boomen.(Bild: Österreichische Post AG/Christian Stemper)

Die Post sei als integrierte Logistikgruppe „hervorragend aufgestellt“ – von Österreich über Südost- und Osteuropa bis in die Türkei.

Landauf, landab – Postler zeigen Höchstleistung
International brummt das Geschäft laut veröffentlichter Zahlen ebenfalls: 279 Millionen Sendungen wurden außerhalb Österreichs befördert. Insgesamt erreicht der Gelbe Riese damit rund 150 Millionen Empfänger in 13 Ländern.

Egal, ob Online-Shopping oder E-Commerce, das Geschäft läuft anscheinend blendend – auch im heurigen Jahr soll diese Entwicklung weitergehen. Ein Ende des Booms ist kaum abzusehen, sehr zum Leidwesen des stationären Handels.

