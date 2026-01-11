Postfuchs mit Paketrekord dank Online-Shops & Co.

Besonders eindrücklich: Im Dezember verteilten die Postler unglaubliche Tageshöchstwerte von bis zu 1,65 Millionen Paketen. Und das war noch längst nicht alles. Als gesamte Unternehmensgruppe knackte man erneut die Mega-Marke von über einer halben Milliarde Paketen: „Mit diesen Zahlen setzen wir erneut ein sehr starkes Statement“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und seines Zeichens auch Paket-Vorstand.