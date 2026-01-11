Nicola Peltz löscht ihre Beckham-Schwiegereltern

Der Familienstreit im Hause Beckham erreicht im Jänner 2026 einen neuen Tiefpunkt. Nachdem Brooklyn Beckham seine Eltern bereits blockiert hat und nur noch über Anwälte mit ihnen kommuniziert, zieht seine Ehefrau Nicola Peltz nun nach: Sie entfernte sämtliche Spuren der Beckhams von ihren Social-Media-Kanälen.
Die Fronten zwischen den „Peltz-Beckhams“ und dem Clan um David und Victoria Beckham scheinen endgültig verhärtet. Nicola Peltz (31) hat auf ihrem Instagram-Account einen radikalen Frühjahrsputz vollzogen. Follower bemerkten am Wochenende, dass die US-Schauspielerin nicht nur David und Victoria entfolgt ist, sondern auch gemeinsame Fotos der Vergangenheit gelöscht oder archiviert hat.
Dieser Schritt folgt auf die Enthüllung von Cruz Beckham, der kürzlich öffentlich machte, dass sein Bruder Brooklyn die gesamte Familie blockiert habe. „Meine Eltern würden ihren Sohn niemals entfolgen. Sie sind aufgewacht und waren blockiert – genau wie ich“, stellte der jüngste Beckham-Sohn klar.
Die Gründe für den Bruch
Insider berichten, dass die Spannungen bereits seit der Hochzeit im Jahr 2022 schwelen, sich im Jahr 2025 jedoch massiv zuspitzten. Hauptauslöser für die jüngste Eskalation soll unter anderem ein Anwaltsbrief gewesen sein: Brooklyn soll seinen Eltern eine formale Unterlassungsaufforderung geschickt haben, in der er fordert, jegliche öffentliche Kommunikation über ihn zu unterlassen.
Victoria Beckham soll prompt gegen die „Vereinbarung“ verstoßen haben, als sie ein Video von Brooklyn beim Kochen mit einem „Like“ markierte – ein banaler Grund, der laut Quellen jedoch das Fass zum Überlaufen brachte.
Das Paar blieb 2025 zudem wichtigen Familienereignissen wie Davids 50. Geburtstag und der Verleihung seines Ritterordens fern.
