Nicola Peltz löscht ihre Beckham-Schwiegereltern

Die Gründe für den Bruch

Insider berichten, dass die Spannungen bereits seit der Hochzeit im Jahr 2022 schwelen, sich im Jahr 2025 jedoch massiv zuspitzten. Hauptauslöser für die jüngste Eskalation soll unter anderem ein Anwaltsbrief gewesen sein: Brooklyn soll seinen Eltern eine formale Unterlassungsaufforderung geschickt haben, in der er fordert, jegliche öffentliche Kommunikation über ihn zu unterlassen.