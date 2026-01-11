US-Minister mit heftigen Vorwürfen an Deutschland

In Deutschland landeten einige Fälle mit den von Kennedy Jr. und Warken angesprochenen Themen vor Gericht. So wurde ein Arzt in Nordrhein-Westfalen, der 400 Corona-Impfungen bescheinigt hat, ohne geimpft zu haben, von zwei Gerichten zu einer Haftstrafe verurteilt.

Eine Ärztin wurde in Niedersachsen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie Atteste ausgestellt hatte, damit Menschen keine Corona-Schutzmasken tragen mussten.